banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Spor Şöleni Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şöleni, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor.

Kocaeli Spor Şöleni Başladı

12 Haziran 2021 Cumartesi 15:18

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’nün organize edilen Spor Şöleni başladı. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğu şölen, Cumartesi gün boyu misafirlerini ağırladı. Şölende sporcular da yeteneklerini sergileme fırsatı buluyor.

 

RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Büyükşehir Belediyesi, spor şöleniyle, herkesin eğlenmesi, spor yapması ve çocukların oynayıp doyasıya hoş vakit geçirebilmesini amaçlıyor. Sevgi ve hoşgörü hislerinin kuvvetlendiği şölende birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. Özelikle takımlar arasında tatlı rekabet gözlerden kaçmadı .

 

ÇOCUK AKTİVİTELERİ

Spor şöleni, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından Ömer Türkçakal Bulvarı üzerindeki Vinsan Açık Çim Saha’da herkese açık olacak ve ücretsiz gerçekleşiyor. Spor Şöleninde, Ayak Tenisi Şampiyonası’nın yanı sıra Masa Tenisi, Eğlenceli Atletizm, Floor Curling ve çocuk aktiviteleri gibi oyunlardan oluşuyor.


 

1 gün sürecek Spor Şöleni programı ise şöyle:
12 Haziran 2021 / Cumartesi
Saat

09:00         Alanda Toplanma - Teknik Kontroller

09:30         Ayak Tenisi Şampiyonası Kura Çekimi

10:00         Ayak Tenisi Şampiyonası Müsabakaların Başlaması

(21 Yaş Üstü - 16 Takım Elemeleri)

11:30         Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - 16 Takım Elemeleri

12:30         Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

13:00         Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı - Çeyrek Finalleri (8 Takım)

14:00         Spor Şöleni Etkinliklerin Başlaması

14:15         Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Şöhretler Karmasının

Ayak Tenisi Müsabakası

14:30         Selamlama Konuşması

14:40         Etkinlik Alanlarını Ziyareti

14:45         Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Üstü Yarı Finalleri (4 Takım)

15:45         Ayak Tenisi Şampiyonası 21 Yaş Altı Yarı Finalleri (4 Takım)

16:45         Ayak Tenisi Şampiyonası Üçüncülük Müsabakaları

17:15         Spor Şöleni Etkinliklerinin Bitişi

17:45         Ayak Tenisi Şampiyonası Finali

18:30         Ayak Tenisi Şampiyonası Kupa Töreni ve Bitiş

 








Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN POMEM SINAVINDA ÇOK BÜYÜK BAŞARI GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN...
Gebze'de telefonla aradıkları kişiyi 1,3 milyon lira dolandıran şüpheliler yakalandı Gebze'de telefonla aradıkları kişiyi 1,3 milyon...
Şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı Şarampole devrilen arazi aracındaki 3 kişi yaralandı
Başkan Büyükgöz’den Özel Okula Teşekkür Belgesi Başkan Büyükgöz’den Özel Okula Teşekkür Belgesi
Yaz Okulları Kayıtları Başladı Yaz Okulları Kayıtları Başladı
Anne Şehir, Temiz Çevre Ve Sağlıklı Yaşam İçin Pedal Çevirdi Anne Şehir, Temiz Çevre Ve Sağlıklı Yaşam İçin...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÖLCÜK BELEDİYESİ KURSUNA KATILAN GENÇLERDEN...
27.Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Sınavı (POMEM) için Gölcük Belediyesi Spor Birimi tarafından açılan...

Haberi Oku