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Kocaeli Sporlu Hamza

SMA TİP 1 hastası Hamza için bütün çevresini ve futbol ilişkilerini kullanan Üni Hodri Meydan grubu saat 19:00’da Hamza'yı evinde ziyaret ederek Hamza için;

Kocaeli Sporlu Hamza

24 Aralık 2020 Perşembe 10:13

 hep bir ağızdan sis fişekleri ile
"Umudumuz tükenmedi
Nefesimiz seninleydi
Bütün izmit savaşacak
Hamza bebek yaşayacak'' marşını söylediler ve ardından Şeyma hanıma formayı teslim ettiler. Kocaelispor formasını alan Şeyma Hanım "Her zaman destekleriniz ile yanımızda oldunuz, bütün futbol camiasına Hamza'nin sesini duyurdunuz. Hamza'ya bu formayı giydirmekten onur duyarım. Allah sizden razı olsun. Oğlum sağlığına kavuştuğunda sizlerle birlikte tribünlerde yanınızda olacağız." dedi.
Üni Hodri Meydan grubu Hamza için, sosyal medya hesapları ile de destek olmuş ve çok sayıda spor camiasının destekçisi isimden ve farklı spor kulüplerinden yardım almışlar ve Hamza'nın sesine ses olmuşlardır. Üni Hodri Meydan girişimleri sonunda bu hafta sonunda oynanmış olan Erzurumspor sahaya Hamza formaları ile çıkarak Hamza'ya destek olmuşlar ve sporcu duyarlılıklarını göstermişlerdir. 
Kocaeli Umut Elçilerinin de yer aldığı etkinlik esnasında  Kampanya  Sorumlusu Murat Getirel   "Kentli olmanın sorumluluğu ile Hamza'ya umut olan genç sporsever kardeşlerimize, sporun kardeşlik gücünü Hamza'nın yanında gösterdikleri için teşekkür ederiz. Yüreklerine sağlık. İyi bir dünyayı inşa ediyorlar. Herkes böyle güzel insanların yanında yer alsın ki hem dünya hem de Hamza iyileşsin.” dedi.
















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