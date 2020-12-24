Kocaeli Sporlu Hamza

hep bir ağızdan sis fişekleri ile

"Umudumuz tükenmedi

Nefesimiz seninleydi

Bütün izmit savaşacak

Hamza bebek yaşayacak'' marşını söylediler ve ardından Şeyma hanıma formayı teslim ettiler. Kocaelispor formasını alan Şeyma Hanım "Her zaman destekleriniz ile yanımızda oldunuz, bütün futbol camiasına Hamza'nin sesini duyurdunuz. Hamza'ya bu formayı giydirmekten onur duyarım. Allah sizden razı olsun. Oğlum sağlığına kavuştuğunda sizlerle birlikte tribünlerde yanınızda olacağız." dedi.

Üni Hodri Meydan grubu Hamza için, sosyal medya hesapları ile de destek olmuş ve çok sayıda spor camiasının destekçisi isimden ve farklı spor kulüplerinden yardım almışlar ve Hamza'nın sesine ses olmuşlardır. Üni Hodri Meydan girişimleri sonunda bu hafta sonunda oynanmış olan Erzurumspor sahaya Hamza formaları ile çıkarak Hamza'ya destek olmuşlar ve sporcu duyarlılıklarını göstermişlerdir.