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Kocaeli Stadyumu EURO 2024 Kataloğunda

Ülkemizin de aday olduğu 2024 UEFA Şampiyonası için hazırlanan katalogda Kocaeli Stadyumu da yer buldu.

Kocaeli Stadyumu EURO 2024 Kataloğunda

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na aday olan Türkiye’nin, organizasyonda boy gösterecek stadyumların da gösterildiği UEFA EURO 2024 adaylık kataloğuna Kocaeli stadyumu da girmeyi başardı. Kocaeli’nin dışında bu kataloğa giren iller arasında Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Konya ve Trabzon da yer alıyor.




9 STADYUMUDAN BİRİ OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hayata geçirdiği gerek spor alanları gerekse alt ve üst yapı çalışmaları ile diğer illere örnek oluyor. Bu doğrultuda Kocaeli’de yapılan yeni futbol stadı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için hazırlanan kataloğa girdi. Almanya ile birlikte şampiyonaya aday olan Türkiye’nin 9 stadyumundan biri olan Kocaeli, böylece önemli bir organizasyona ev sahipliği yapma şansı yakaladı. Şampiyonanın ev sahipliğini yapacağı ülke 27 Eylül’de İsviçre’nin Nyon kentinde belirlenecek.

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