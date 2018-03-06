Kocaeli tarihinin kalbi bu sempozyumda atacak

“Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V”, bu yıl 9-11 Mart tarihleri arasında düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kent tarihini aydınlatmaya devam ediyor. Kocaeli’nin adeta tarih külliyatının oluştuğu sempozyumların beşincisi bu yıl “Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu- V” adıyla 9-11 Mart tarihleri arasında Başiskele The Ness Hotel’de yapılacak. Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, düzenlenen basın toplantısında 208 akademisyenin 160 tebliğ sunacağı sempozyuma bu yıl 65 profesör, 25 doçent ünvanlı akademisyenin katılacağı bilgisini verdi.

BASIN TOPLANTISI YAPILDI

Genel Sekreter Bayram’a basın toplantısında Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Başkan Danışmanı Ömer Polat, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Raşit Fidan eşlik etti. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Şirin ile Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Haluk Selvi ve Doç. Dr. M. Bilal Çelik hazır bulundu.

GENEL SEKRETER BAYRAM: TARİHE TANIKLIK EDECEĞİZ

Toplantıda ilk olarak söz alan Genel Sekreter Bayram, ‘’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’nin kurucu şahsiyetlerini yeni nesillerle buluşturarak, millî ve manevî değerlere dayalı bir tarih şuuru oluşturmak hedefiyle gerçekleştirdiği Uluslararası Kocaeli Tarih ve Kültür Sempozyumlarının bir yenisine daha imza atıyoruz. İlki Gazi Akça Koca, ikincisi Kara Mürsel Alp, üçüncüsü Gazi Süleyman Paşa ve dördüncüsü Çoban Mustafa Paşa ile ilgili olarak gerçekleştiren sempozyumun bu yılki konusu ise Orhan Gazi olacak.

9-10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek olan sempozyuma dünyadan ve ülkemizden saygın üniversite ve akademisyenler katılacak. Kocaeli’nin 5 bin yıllık tarihine tanıklık edeceğiz. Bu şekilde kent tarihini aydınlatmaya devam edeceğiz’’ dedi.

208 AKADEMİSYEN 160 TEBLİĞ

Kocaeli Tarihi Sempozyumlarının ilki “Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu” adıyla 2014’te(115 akademisyen 102 tebliğ) gerçekleştirildiği bilgisini aktaran Genel Sekreter Bayram, “Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 2015’te(172 akademisyen 153 tebliğ), Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu 2016’da(250 akademisyenin 210 tebliğ), Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu 2017’de(160 akademisyen 125 tebliğ) gerçekleştirildi. Bu yıl ise Kocaeli tarihini ve kültürünü canlı tutmak, kurucu beyleri genç nesillere tanıtmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz sempozyumumuzda bu yıl Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci beyi Orhan Gazi adına düzenlenecek. Sempozyumla ilgili detaylı bilgi veren Genel Sekreter Bayram, ‘’Bu yıl 32’si yabancı 320 başvuru oldu. 10’u yabancı(İtalya, Macaristan, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Cezayir, Sırbistan, Azerbaycan, Kırgızistan) 208 akademisyenin 160 tebliği kabul edildi’’ şeklinde konuştu. Genel Sekreter Bayram, katkılarından dolayı Kocaeli üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi’yle destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

TARİH ÖZEL ÖDÜLÜ PROF. KONUKÇU’YA

Her yıl verilen Geleneksel Tarih Özel Ödülü, bu yıl Kocaeli tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ve sempozyuma sunduğu katkılar nedeniyle Prof. Dr. Enver Konukçu’ya verilecek. Sempozyum boyunca açılış ve kapanış oturumlarıyla özel bir oturumun yanı sıra 6 salonda 34 farklı oturum yapılacak.

ORHAN GAZİ DÖNEMİ YAPILARI FOTOĞRAF SERGİSİ

Sempozyum öncesinde Marmara Bölgesi’nde Orhan Gazi döneminde yapılan eserler tek fotoğraflandı. Kocaeli, Sakarya, Kaynaşlı, Düzce, Akçakoca, Zonguldak, Marmara Ereğlisi, Bursa ve Bilecik’e giden ekipler, buralarda Orhan Gazi döneminde yapılan cami, hamam ve kervansaray gibi eserlerin tek tek fotoğrafını çekti. Bu fotoğraflar arasından seçilen 70 adet eser sempozyum boyunca ‘’Orhan Gazi Dönemi Yapıları Fotoğraf Sergisi’’ adı altında sergilenecek.

MİNYATÜRLERLE KOCAELİ SERGİSİ

Kültür Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Geleneksel Sanatlar Evi’nde eğitim alan öğrenciler, Gülseher Kahraman eşliğinde Kocaeli’nin simgesi haline gelen Saat Kulesi ve Yürüyüş Yolu’nun yanı sıra Osmanlı döneminde Kocaeli’nde yapılan tarihi eserleri minyatürlere işledi. Yine Orhan Gazi’yi anlatan Rus minyatürleri de öğrencilerin kaleminden yeniden hayat buldu.

30 nadide eserden oluşan ‘’Minyatürlerle Kocaeli Sergisi’’ de üç gün boyunca sempozyumda sergilenecek.

3 CİLTLİK YENİ ESERİN TANITIMI YAPILDI

Her yıl sempozyumun ardından sunulan tebliğler bildiri kitabı haline getiriliyor.

Basın toplantısında geçen yıl gerçekleştirilen sempozyumdaki tebliğlerden oluşan 3 ciltlik eserin tanıtımı da ilk kez yapıldı. Bu kaynak eser 3 cildin yanı sıra 2 bin 224 sayfadan oluşuyor. Eserde geçen yılki sempozyumda 160 akademisyenin 125 tebliği yer alıyor. Bu eserle birlikte geride kalan 4 yılda toplamda 14 ciltten oluşan 9 bin 150 sayfalık Kocaeli tarihi külliyatı oluştu.

ORHAN GAZİ VE ŞEHİTLERİMİZ İÇİN MEVLİT VE LOKMA

Sempozyum kapsamında 9 Mart Cuma günü İzmit Orhan Gazi Camii’nde Orhan Gazi ve şehitlerimiz okutulacak mevlit ve Cuma namazının ardından lokma ve Osmanlı şerbeti ikram edilecek. Yine Fevziye Camii’nde de namaz çıkışı lokma ve Osmanlı Şerbeti dağıtımı gerçekleşecek.

AÇILIŞ OTURUMUYLA BAŞLAYACAK

Açılış oturumu 9 Mart Cuma günü saat 15.30’da Prof. Dr. Feridun Emecen başkanlığında yapılacak. Açılış oturumunda Prof. Dr. Enver Konukçu (Karadeniz Ereğlisi, Hacı Baba ve Orhan Bey), Prof. Dr. Necdet Öztürk (Kocaeli’nin Fethinde Stratejik Değeri Olan ve Fethi Aşk Rüyası İle Renklendirilen Kale: Aydos), Prof. Dr. Mehmet Öz (Beylikten Devlete: Orhan Gazi Devrinde Kurumlaşmanın Boyutları)nı anlatacak.

TRT GÜNDEM ÖTESİ VE DİRİLİŞ KADROSU

TRT1’de ‘’Gündem Ötesi’’ programını hazırlayıp sunan Pelin Çift ile televizyonların sevilen ve izlenme rekorları kıran tarih dizisi Diriliş Ertuğrul ekibi, 11 Mart Pazar günü saat 10.50’de başlayacak ‘’Türk Sinemasında Tarih Olgusu’’ konulu özel oturuma katılacak. Dolu dolu 3 gün sürecek sempozyum 11 Mart Pazar günü saat 12.30’da kapanış oturumuyla sona erecek.

SEMPOZYUMDA DİKKAT ÇEKECEK KONULAR

Sempozyumda dikkat çekmesi beklenen konular ise şöyle;

‘’İSU’nun bahçesinde yapılan kazı çalışmalarında keşfedilen lahitler kime ait?

Osmanlı Devletinin kuruluşunda Moğolların rolü neydi?

Kocaeli’ndeki “Sultan Orhan” Camileri ve Osmanlı’nın bölgedeki dini etkisi…

Osmanlı’nın kuruluşunda ve Orhan Gazi döneminde Ahilik teşkilatı…

Tarihi Türk filmlerine konu olan Malkoçoğlu, Kocaeli’de mi yaşadı?

Selmanpak’tan Kutü’l-Amare’ye; Irak Cephesinin Kocaeli şehitleri…

Milli Mücadele’de Yunan Ordusunun 1921 İzmit katliamı…

Kocaeli’nin Cengiz Topel’den önceki ilk havaalanı neredeydi?

Orhan Gazi Gemici Vakfı’ndan Osman Gazi Köprüsüne İzmit Körfez Geçişi…

Osmanlı döneminde Kocaeli sancağının yerlileri olan Manavlar, misafirlerine nasıl davranırdı?’’

ORHAN GAZİ KİMDİR?

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi (1281-1362), 1324 yılında bey ilan edildi. Kocaeli’de Hereke ve sahil kasabaları ile Üsküdar’a kadar arazi Orhan Bey’in hükmü altına girdi. 1333 yazında Bizans imparatoru 3’üncü Andronikos, Orhan Bey ile anlaşmaya vararak İzmit kuşatmasından vazgeçmesi karşılığında yılda 12 bin altın ödemeye söz verdi.

1337’de Orhan Gazi İzmit’i tekrar kuşattı. Meşhur tarihçi Âşıkpaşazâde’ye göre, “İzmit’in sahibesi bir hatun idi, İstanbul tekfuruna bağlılığı vardı”. Hatun, Orhan Bey ile anlaşıp kaleyi ahidnâme ile teslim etmek zorunda kaldı; zira Bizans imparatoru uzakta Arnavutluk’ta isyancılara karşı savaşa gitmişti. Oğlu Süleyman Paşa İzmit’e vali tayin edildi. İzmit-Yalakova (Yalova) Marmara sahilini koruma görevi Kara Mürsel’e verildi. İzmit’in fethinden sonra Orhan Bey ülkesini yeni baştan teşkilâtlandırdı; büyük oğlu Süleyman’a İzmit’i verdi.