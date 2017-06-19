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Kocaeli Ticaret Odası İftar Programı

Kocaeli Ticaret Odası’nın 20 Haziran 2017 Salı günü gerçekleştireceği iftar programı, hava muhalefeti nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’ne alındı.

Kocaeli Ticaret Odası İftar Programı

19 Haziran 2017 Pazartesi 13:43

Kocaeli Ticaret Odası’nın her yıl geleneksel olarak düzenlediği üye iftarının bu yıl 20 Haziran 2017 Salı günü, Odanın Sosyal Tesisleri Beyt’ül Kebap’ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak hava muhalefeti nedeniyle, iftar programının adresi değiştirilerek, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnterteks Uluslararası Fuar Merkezi’ne alındı. İlginin yoğun olması beklenen iftar programı A Salonu’na yapılacak.


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