Kocaeli Ticaret Odası’ndan Rektör Hülagü’ye Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki KOTO heyeti, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile bir araya geldi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Cafer Kozluca, Abdülmelik Kalay, Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile birlikte, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret etti.

‘ KOÜ KENTİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ’