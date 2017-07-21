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Kocaeli Ticaret Odası’ndan Rektör Hülagü’ye Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki KOTO heyeti, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ile bir araya geldi

Kocaeli Ticaret Odası'ndan Rektör Hülagü'ye Ziyaret

21 Temmuz 2017 Cuma 10:29

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Üyeleri; Halil Baylam, Cafer Kozluca, Abdülmelik Kalay, Mehmet Akif Şen, Hasan Kanca ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile birlikte, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü ziyaret etti.

KOÜ KENTİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ’

Kocaeli Üniversitesi Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede, Kocaeli Ticaret Odası ile Kocaeli Üniversitesi’nin mevcut ve muhtemel işbirlikleri görüşüldü. Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasında yer alan KOÜ ile bugüne kadar gerek kent gerekse iş dünyasının geleceği için birçok alanda işbirliği yapıldığını ve bu birlikteliğin artarak devam edeceğini vurgulayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “70 bini aşkın öğrencisi bulunan Kocaeli Üniversitemiz kentimiz ve iş dünyamız için çok değerli” dedi. KOTO heyetini memnuniyetle karşılayan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saddetin Hülagü de, Üniversite ve Oda’nın ortak faaliyet alanlarını kapsayan her konuda proje işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

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