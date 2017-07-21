Kocaeli Ticaret Odası’ndan Vali Büyükakın’a Ziyaret

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut ve beraberindeki Oda heyeti, Bilecik Valisi olarak atanan KBB eski Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ı ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Vali Büyükakın, KOTO heyetiyle Kocaelililere selam gönderdi

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kanca, Meclis Üyeleri; Mustafa Balaban, Bahattin Karaaslan, Fatih Ekinci, Kocaelili işadamı Remzi Balaban ve KOTO Basın Danışmanı Süleyman Durak ile birlikte, son Valiler Kararnamesi ile Bilecik Valisi olarak atanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Tahir Büyükakın’ı ziyaret etti.

‘ BİLECİK’TE İŞADAMLARI İÇİN BÜYÜK FIRSATLAR VAR’

Bilecik Valiliği makamında gerçekleşen görüşmede KOTO heyetini samimiyetle karşılayan Vali Büyükakın, KOTO heyetine hitaben ‘hoş geldiniz’ konuşması gerçekleştirdi. KOTO heyetini Bilecik’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Vali Büyükakın, Bilecik iliyle ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Bilecik’in yüzölçümü itibariyle Kocaeli’yle aynı büyüklükte olduğunu ifade eden Vali Büyükakın, özellikle mermer rezervleriyle ünlü şehrin, işadamları için de büyük fırsatlar oluşturduğuna vurgu yaptı. Vali Büyükakın, Kocaeli’yi yakından takip ettiğini ifade ederek, Kocaelililere de KOTO heyetiyle birlikte selam gönderdi.

BAŞKAN BULUT BAŞARILAR DİLEDİ

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da, Vali Büyükakın’ın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği döneminde kente çok önemli projeler kazandırdığını, bu prestij projelerinin Bilecik ilinde de devam edeceğine dair inancını vurgulayarak, “Sayın Valimize Bilecik Valiliği görevinde başarılar diliyoruz. Kocaeli iş dünyası olarak Sayın Valimizin burada da çok başarılı çalışmalar gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz” dedi.