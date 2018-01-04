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Kocaeli Toplantısı Gerçekleştirildi

UEFA Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasının ülkemizde düzenlenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığınca UEFA’ya adaylık başvurusunda bulunulmuş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, hükümetimizin teminatı altında, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’ın önderliğinde yürütülen adaylık çalışmaları doğrultusunda Kocaeli’nin şampiyonaya ev sahipliği yapabileceği gündeme gelmiştir.

Kocaeli Toplantısı Gerçekleştirildi

04 Ocak 2018 Perşembe 09:39

Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Adaylık Koordinasyon Kocaeli Toplantısı, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu katıldı.
Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy toplantıda yaptığı konuşmalarında; “Kocaeli; 2024 yılında gerçekleşecek Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında Türkiye’nin adaylığı çerçevesinde şampiyonanın oynanması planlanan illerden biridir. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığımızın başkanlığında yapılan toplantıda yer aldık ve bu toplantıda bir takım ön çalışmalar yapıldı.  Bugün de Kocaeli ile ilgili yapılacak olan planlamaları bir arada değerlendirmek üzere toplantımızı gerçekleştiriyoruz.” diyen Sayın Valimiz toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ın, Euro 2024 adaylık süreci ile ilgili gerçekleştirdiği sunumun ardından Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy ve tüm katılımcılar günün anısına toplu fotoğraf çektirdiler.
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