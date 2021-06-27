Kocaeli Turizm Şurasında Vali ve Başkan Ne Konuştu

Şuraya İlim kültür tarih araştırmaları vakfı başkanı www.iktav.com olarak gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni İsmail kahraman da davet edilip görüş ve önerilerimi paylaştı .





Turizm şurasının açılışında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı konuşmaların canlı yayın videolarını Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com okurları İle paylaşıyoruz .

https://fb.watch/6lfGu1WidV/

https://youtu.be/0PKDa8MFfRo





Şuraya İktav'da Katıldı

Şuraya İlim kültür tarih araştırmaları vakfı başkanı www.iktav.com olarak gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni İsmail kahraman da davet edilip görüş ve önerilerimi paylaştı .

Kimler Katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi’nin destekleriyle hazırlanan ‘Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Süreci’ çalışmalarının da bir parçası olan hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyelinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.