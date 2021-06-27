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Kocaeli Turizm Şurasında Vali ve Başkan Ne Konuştu

Şuraya İlim kültür tarih araştırmaları vakfı başkanı www.iktav.com olarak gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni İsmail kahraman da davet edilip görüş ve önerilerimi paylaştı .

Kocaeli Turizm Şurasında Vali ve Başkan Ne Konuştu

27 Haziran 2021 Pazar 11:59


    Turizm şurasının açılışında Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir  Başkanı Tahir Büyükakın'ın yaptığı konuşmaların canlı yayın videolarını  Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com okurları İle paylaşıyoruz .
https://fb.watch/6lfGu1WidV/
https://youtu.be/0PKDa8MFfRo

    Şuraya İktav'da Katıldı
Şuraya İlim kültür tarih araştırmaları vakfı başkanı www.iktav.com olarak  gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni İsmail kahraman da davet edilip  görüş ve önerilerimi  paylaştı .
    
  Kimler Katıldı 
 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi’nin destekleriyle hazırlanan ‘Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşma Süreci’ çalışmalarının da bir parçası olan hedef, strateji ve uygulama araçları ile Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyelinin her yönüyle ortaya çıkarılması amaçlanan ‘Kocaeli Turizm Şurası’ Vali Seddar Yavuz’un katılımlarıyla gerçekleştirildi.
 
Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen programa; Vali Seddar Yavuz’un yanısıra, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Vali Yrd. Suat Yıldız, Sakarya Vali Yrd. Ersin Emiroğlu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Ümit İlbayı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Siyasi Partilerin İl Başkanları, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.



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