Kocaeli, Turizmde Tanıtım Atağı Başlatacak

Kongre sırasında Kocaeli’nin son yıllarda turizmdeki gelişmelerini anlatan Başkan Soner Kılıç, burada Turizmin en önemli ayağının yönetim ve tanıtım olduğunun altını çizdi. Bu konuda birçok projelerinin olduğunu ve bunların hayata geçirilmesi için tüm kentin işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Kongre sonrası seri ziyaretlere başlanacağını açıklayan Kılıç, "İlimizin STK'ları, kanaat önderleri, belediyeler ve duyarlı yurttaşlara büyük görev düşüyor." dedi.

Konuşmasında Kocaeli’nden bahseden Kılıç; "Kocaeli dünyanın en büyük 3. Antik limanından birine sahip. Aynı zamanda deniz, göl, doğa ve tarih koridorunun bulunduğu güzel bir coğrafyayı da barındırıyor. Durum böyle olunca Kocaeli ilimiz turizmin başkenti olmaya aday kent konumundadır." ifadelerini kullandı.

Elde bulunan olanakların atıl kaldığını belirten Başkan Soner Kılıç; "Kocaeli’nin Eskşehir'den Bursa'dan ne eksiği var? Eksik olması bir yana birçok yönden fazlası var. Evet, iddialı bir biçimde konuşmak gerekirse bizim bu illerden kat be kat fazlamız var. Burada bizim eksiğimiz var. Tekrar altını çiziyorum! Bizim eksiğimiz var! Bizim eksiğimizin birinci ayağını yönetimsel boşluk oluştururken, ikinci ayağını yapılamayan tanıtım eksikliği oluşturmaktadır. Şimdi ne duruyoruz! Tanıtım atağını çoktan başlatmamız gerekiyordu" dedi.

Yapılan seçim sonunda yönetim kurulu ve denetim kurulu başkan ve üyeleri belirlendi.

Yönetim Kurulu

Soner Kılıç

Hasan Kahya

Nazmi Çaycı

Tolga Havuç

Cafer Kurt

Semra Togay

Emre Beyaz

Denetim Kurulu Başkanı

Adnan Zanburkan