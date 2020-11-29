Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yüz bin metrekare üretim tesisi ve 1500 kişilik ekibiyle 109 ülkede üç binden fazla su parkı projesi yaparak birçok alanda 116 ödül alan, dünyanın en büyük ödüllü zincir su parkları tedarikçisi Polin Waterparks üretim tesisini ziyaret etti. “Dünya genelinde kendi alanında söz sahibi olan ve ARGE’ye çok önem veren bir firmanın Kocaeli’mizde faaliyet gösteriyor olması gurur vericidir” diyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli, ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon üssüdür. Bu görevini de en iyi şekilde üstlenmektedir. Şehrimizde üretim gerçekleştiren ve Ar-Ge’ye önem veren tüm firmalarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“KOCAELİ’DEKİ UYUM VE İŞ BİRLİĞİ ÜLKEMİZE ÖRNEKTİR”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı da ziyarete eşlik ederken, Türkiye’nin sayılı Ar-Ge merkezlerinden biri olan tesiste yapılan çalışmaları ve üretilen ürünlerin sergilendiği showroomu inceleme ve ürünleri deneyimleme fırsatı bulan Başkan Büyükakın, “Büyük ve güçlü Türkiye’nin her alanda kendini gösterebilmesi için özel sektörün, kamunun ve üniversitelerin katma değeri yüksek ürünler üretmesi için maksimum seviyedeki iş birliği büyük bir önem arz ediyor. Kocaeli’deki bu uyum ve iş birliği ülkemize örnektir” şeklinde konuştu.

“65 ÜLKEDE, 74 MİLLETTEN 1500’Ü AŞKIN ÇALIŞANIYLA”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr, Tahir Büyükakın, kendisine eşlik eden Polin Group Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Dr. Barış Pakiş’den, Polin Group yapısı hakkında bilgi aldı. Pakiş, “Polin Group olarak 48 yıllık tecrübesi, 5 kıtaya yayılan geniş ofis, partner ve bayi ağı ile 65 ülkede, 74 milletten 1500’ü aşkın çalışanıyla, küresel bir yapı ile tek kaynaktan, eğlence, kompozit malzemeler, park geliştirme ve işletme alanlarında hizmet veriyoruz” dedi. Pazarlama Kurumsal İletişim Direktörü Şöhret Pakiş ise Polin Waterparks projeleri ve ürünleri hakkında bilgi verirken, sektörün şehir mutluluğuna nasıl katkıda bulunabileceği ile ilgili görüşlerini de misafirleriyle paylaştı.

“KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK”

Polin Waterparks’ın, 2016 yılında su parkları sektöründe en önemli kuruluşlardan biri olan World Waterpark Association (WWA) tarafından New Orleans’ta düzenlenen ödül programında, sektöre yaptığı katkı sonucu endüstrinin en prestijli ödüllerinden biri olan “Leading Edge Award” ödülüne layık görüldüğü bilgisini alan Başkan Büyükakın, “Küresel rekabet gücümüzü artıracak ve katma değerli üretimi geliştirecek her adım ile gelişme çok kıymetlidir. Farklı endüstrilerdeki firmalarımızın yurt dışındaki etkinliğini ve pazar paylarını artırması da ülkemize güç katacaktır” ifadelerini sarf etti. Ziyaret yapılan görüş alışverişinin ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.