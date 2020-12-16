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Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde Cuma Namazları Kılınabilecek

Başkan Büyükakın’ın talimatı ile Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi, Cuma namazları için vatandaşların kullanımına sunuluyor

Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde Cuma Namazları Kılınabilecek

16 Aralık 2020 Çarşamba 12:10

Koronavirüs’den dolayı sosyal mesafeyi korumak için Cuma Namazlarını dışarıda kılan vatandaşlar, yağışlı havalarda cami bahçelerinde sıkıntı yaşayabiliyordu. Vatandaşların Cuma vakitlerinde hava şartları nedeni ile mağdur olmaması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın talimatı ile İzmit ilçesinde bulunan Uluslararası Fuar Alanı, ibadet için uygun hale getiriliyor. Yağışlı Cuma vakitlerinde, vatandaşlar namazlarını kapalı alanı geniş olan ve sosyal mesafenin rahat bir şekilde uygulanabileceği fuar alanında kılabilecek.

 

GENEL SEKRETER HAZIRLIKLARI YERİNDE İNCELEDİ

İlk Cuma Namazının 18 Aralık günü kılınacağı Fuar Merkezi’nde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma yürütülüyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cuma Namazına yetiştirilecek olan hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

 

İLK NAMAZ 18 ARALIK CUMA GÜNÜ

İbadet edilebilmesi için hazırlıkları yapılan fuar alanı Cuma vakitlerinde, Kocaeli İl Müftülüğünün kullanımına sunulacak. İlk namazın 18 Aralık Cuma günü kılınacağı fuar merkezinde görevli imam ve müezzin bulunacak.







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