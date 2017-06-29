Kocaeli Üniversitesi eleman alacak

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan duyuruya göre; üniversiteye 5 öğretim elemanı alınacak. Başvurular 30 Haziran Cuma günü sona erecek. Başvurulan şahsen yapılacağı, posta ile yapılan başvuruların geçersiz sayılacağı belirtildi.

İŞTE YAPILACAK ALIMLAR

Tıp Fakültesi – İç Hastalıkları – Yrd. Doç. (Endokrinoloji uzmanı olmak)

Tıp Fakültesi – Kadın Hastalıkları ve Doğum – Yrd. Doç.

Tıp Fakültesi – Radyoloji – Yrd. Doç. (Girişimsel Radyoloji’de çalışmak üzere)

İletişim Fakültesi – Genel Gazetecilik – Yrd. Doç. (Medya ekonomisi, çevrimiçi gazetecilik ve sosyal medya alanlarında çalışmış olmak)

Güzel Sanatlar Fakültesi – Fotoğraf – Yrd. Doç. (Sürrealizm ve sosyal medya konusunda çalışmış olmak)