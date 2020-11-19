Daha çok genç olmasına rağmen çalışmalarını devam ettirmekte ve çok yakın zamanda bir albüm çalışması olduğunu siz değerleri dinleyicilere bildirmek isteriz. Ebru Çatalbaş ile yaptığımız röportajda yüreklere dokunan ve ilgi odağını toplayan sözleri ise şunlar idi ; “Eve gelen misafirlerimize çayın yanında türkü ikram ederdik babam ile birlikte” diyerek ardından şu sözlerini ekledi, “ 2 yıl önce babamı kaybettim ve yaptığım müzikte, okuduğum her türküde babamı yaşatıyorum” diyerek röportajını noktaladı. Genç yeteneğe başarılar diliyoruz.
Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Ebru Çatalbaş TRT’de!
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı birincilikle kazanarak son sınıfta okuyan Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çatalbaş, TRT’de kadrolu solist stajyer olarak müzik hayatına devam ediyor.
Daha çok genç olmasına rağmen çalışmalarını devam ettirmekte ve çok yakın zamanda bir albüm çalışması olduğunu siz değerleri dinleyicilere bildirmek isteriz. Ebru Çatalbaş ile yaptığımız röportajda yüreklere dokunan ve ilgi odağını toplayan sözleri ise şunlar idi ; “Eve gelen misafirlerimize çayın yanında türkü ikram ederdik babam ile birlikte” diyerek ardından şu sözlerini ekledi, “ 2 yıl önce babamı kaybettim ve yaptığım müzikte, okuduğum her türküde babamı yaşatıyorum” diyerek röportajını noktaladı. Genç yeteneğe başarılar diliyoruz.