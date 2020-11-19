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Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Ebru Çatalbaş TRT’de!

Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nı birincilikle kazanarak son sınıfta okuyan Türk Halk Müziği sanatçısı Ebru Çatalbaş, TRT’de kadrolu solist stajyer olarak müzik hayatına devam ediyor.

Kocaeli Üniversitesi Öğrencisi Ebru Çatalbaş TRT'de!

19 Kasım 2020 Perşembe 11:20

Ebru Çatalbaş kadife sesiyle ve yeteneğiyle türküleri seslendirerek büyük ustaların izinde olacak .1997 yılında dünyaya gelen Ebru Çatalbaş , İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’datamamladı. Müzik hayatına ilk olarak 2012 yılında babasını ve abisini izleyerek öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Bilgi evlerinin düzenlediği ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1 oldu.
Daha sonraki yıllarda Kocaeli üniversitesi devlet konservatuarını birincilikle kazanan Ebru Çatalbaş, aynı zamanda Haliç üniversitesi konservatuarından tam burs hakkını elde etmiştir. Aile kökeni Erzincan’a dayanmaktadır. Bazı belediye korolarında solist ve korist olarak yer aldı. Özel bir müzik merkezinde şan,solfej,nazariyat derslerinde eğitimci yönünü göstermekte ve devam ettirmekte. TRT İstanbul radyosunda gençlik korosunda yer alan Yurttan sesler programında koroda yer aldı. Kerem Bulut’un hazırlayıp sunduğu TRT müzik kanalında her hafta canlı olarak yayınlanan “Gençliğimin türküsü” adlı programda yer aldı. Yine bu zaman içerisinde birçok özel kanalda, radyoda, konserlerde ve festivallerde türkülerini icra etti.

Daha çok genç olmasına rağmen çalışmalarını devam ettirmekte ve çok yakın zamanda bir albüm çalışması olduğunu siz değerleri dinleyicilere bildirmek isteriz. Ebru Çatalbaş ile yaptığımız röportajda yüreklere dokunan ve ilgi odağını toplayan sözleri ise şunlar idi ; “Eve gelen misafirlerimize çayın yanında türkü ikram ederdik babam ile birlikte” diyerek ardından şu sözlerini ekledi, “ 2 yıl önce babamı kaybettim ve yaptığım müzikte, okuduğum her türküde babamı yaşatıyorum” diyerek röportajını noktaladı. Genç yeteneğe başarılar diliyoruz.






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