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Kocaeli Ürünlerine Coğrafi İşaret Alınacak

Servetiye Salonunda gerçekleştirilen özel oturumda Kocaeli’nin Coğrafi işaretleri ele alındı. Kocaeli’nin 10 ürününe coğrafi işaret almak için başvuru yapıldığı açıklandı.

Kocaeli Ürünlerine Coğrafi İşaret Alınacak

11 Mart 2019 Pazartesi 11:45

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 6.’sı düzenlenen Kocaeli Tarih Sempozyumunun Servetiye Salonundaki özel oturumunda Kocaeli’nin Coğrafi işaretlerine yer verildi. Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun moderatörlüğünde yapılan Coğrafi İşaretler, Türkiye Uygulamaları ve Başarı Örnekleri konulu oturumda İzmit Simidi, Kandıra Hindisi, Kandıra Yoğurdu, Derince Çenesuyu’nun da bulunduğu 10 ürünün coğrafi işaret olarak tescil sürecinde olduğu kaydedildi.

10 ÜRÜN İÇİN COĞRAFİ İŞARET BAŞVURUSU YAPILDI

Oturuma Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe, Dr. Pınar Nacak, Ezgi Yeşilyurt, Birol Uluşan, Özlem Sarı, Berrin Bal Onur ve Neşe Biber konuşmacı olarak katıldı. Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe; “Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ad veya işaretlere “coğrafi işaret” diyoruz. Kocaeli’nin Coğrafi işareti olarak Hereke halısı, Pişmaniyesi, Karamürsel Sepeti ve Kandıra Bezi tescillendi. İzmit Simidi, Derince Çenesuyu, Karamürsel Simit Dolması, Eşme Ayvası, Kandıra Yoğurdu, Kandıra Dartılı Buğday Mala yemeği, Yarımca Kirazı, Kocaeli Sütlü Nuriye Tatlısı, Kandıra Hindisi ve İhsaniye Elması için başvuru yapıldı. Bu ürünler değerlendirme aşamasında” ifadesini kullandı.

HEREKE HALISI İHTİŞAMIN GÖSTERGESİDİR

Kocaeli İl Kültür Turizm İl Müdürlüğü araştırmacısı Ezgi Yeşilyurt; “Kocaeli’nin Coğrafi işarete sahip 6 adet ürünü var. 3’ü Hereke Halısı, Pişmaniye, Karamürsel Sepeti ve Kandıra Bezi tescillendi. Ayrıca Hereke Halısı Türkiye’nin ilk Coğrafi işarete sahip ürünüdür. Hereke Halısı kalite ve ihtişamın göstergesidir. İzmit’in bir diğer önemli tescillenen Coğrafi işarete sahip ürünü İzmit Pişmaniyesidir. Coğrafi işaretleri birçok kişi bilmiyor. Bugün Coğrafi işaretler Uluslararası piyasada kabul gördü” şeklinde konuştu.

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