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Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı

TC. Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı

Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı

10 Temmuz 2020 Cuma 14:35

 

T.C.

KOCAELİ VALİLİĞİ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİK PROGRAMI

 

13- 14 - 15 - 16 TEMMUZ 2020

SAAT

UYGULANACAK PROGRAM

ETKİNLİKTE GÖREVLİ KURUMLAR

 

09.00-23.00

 

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

17.30

 

 

 

 

 

 

09.00-15.00

 

 

 

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

09.00

 

 

 

 

 

 

13.00

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 

 

 

 

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

15.00

 

 

 

 

 

 

16.00

 

 

 

 

 

 

19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İkindi Namazı Sonrası

 

 

 

 

 

20.00-21.00

 

 

 

21.00

 

 

 

21.30-21.40

 

 

 

21.40-21.55

 

 

 

 

21.55-22.00

 

 

 

22.00-22.30

 

 

 

 

22.30-24.00

 

 

 

 

00.13

 

 

 

 

 

 

09.00-17.00

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30

 

 

 

 

 

 

 

15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi

 

YER: Kocaeli Yurdu- Fatma Seher Hanım Yurdu

TARİH: 13-17 Temmuz 2020

 

 

 

Dart Turnuvası

 

YER: Kocaeli Stadyumu

TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi

 

 

 

Ayak Tenisi

 

YER: Hasan Gemici Spor Salonu

TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi

 

 

 

Okçuluk

 

YER: Mehmet Ali Kağıtçı Stadı

TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı

 

 

 

15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Kitap Okuma Etkinliği

 

YER: Uluslararası  Gençlik Merkezi

TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı

 

 

 

15 Temmuz Resim Sergisi

 

YER: İzmit Belediye Meydanı

TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

ŞEHİT KABİRLERİNİN ZİYARET EDİLMESİ

 

YER: BAĞÇEŞME ŞEHİTLİĞİ

 

TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

 

 

 

15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi

 

YER: Fevziye Camii-Uluslararası Gençlik Merkezi

TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

Şehitlik Ziyareti

 

YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Fatma Seher Hanım Yurdu)

TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

Şehitlik Ziyareti

 

YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Kocaeli Yurdu)

TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

15 Temmuz Konulu Kompozisyon Yarışması

 

YER: Uluslararası Gençlik Merkezi

TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

Şehit Ailesi Ziyareti

 

YER: Şehit Ailesi Evi(Kocaeli Yurdu)

TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

Online Satranç Turnuvası

 

YER: Online

TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba

 

 

 

MİLLİ İRADE MEYDANI ETKİNLİK PROGRAMI

 

 

 

MEVLİT

 

YER: FEVZİYE CAMİİ

 

TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA

 

 

15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILIM

 

 

PROTOKOL KATILIMI - AÇILIŞ/SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI-PROTOKOL KONUŞMALARI

 

 

 

İHLAS-MUAVVİZATEYN-FATİHA-BAKARA SURESİ İLK AYETLERİ

 

 

DUA (OKUNAN YASİN-İ ŞERİFLERİN VE HATİMLERİN)

 

 

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SANCAK KOŞUSU

(KOCAELİ VALİSİ SAYIN SEDDAR YAVUZ’A SANCAK TESLİMİ)

 

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MEYDANLARA HİTABI (MAKAMIN AÇIKLAMALARINA GÖRE SAAT DEĞİŞEBİLİR)

 

 

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI “KURTULUŞ SENFONİSİ” SAHNE PERFORMANSI

 

 

SELA OKUNMASI (KOCAELİ’DEKİ CAMİLERLE EŞ ZAMANLI OLARAK)

 

 

KAPANIŞ

 

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi

 

YER: Prof.Dr.Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı

TARİH: 16-22 Temmuz 2020

 

 

 

Çanakkale’de 15 Temmuz’a Anadolu İrfanı

Konuşmacı AYBÜ Öğr.Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN

 

YER: ONLİNE

TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe

 

 

 

15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Paneli

 

YER: ONLİNE

TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe

 

 

 

Öğr.Gör. Hacı Mehmet DURANOĞLU Kısa Film Gösterisi

 

YER: ONLİNE

TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

-İzmit Belediyesi

 

 

 

 

 

 

-KOCAELİ VALİLİĞİ

-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

-GARNİZON KOMUTANLIĞI

-KAMU KURUM VE KURULUŞLAR

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-KOCAELİ VALİLİĞİ

-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

 

 

 

-İL MÜFTÜLÜĞÜ

 

 

-İL MÜFTÜSÜ SAYIN SİNAN CİHAN TARAFINDAN DUA YAPILMASI.

 

 

-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kocaeli Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kocaeli Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kocaeli Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

-Kocaeli Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

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