Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı

T.C.
KOCAELİ VALİLİĞİ
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİK PROGRAMI
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13- 14 - 15 - 16 TEMMUZ 2020
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SAAT
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UYGULANACAK PROGRAM
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ETKİNLİKTE GÖREVLİ KURUMLAR
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09.00-23.00
11.00
17.30
09.00-15.00
14.00
09.00
13.00
13.30
14.00
15.00
15.00
16.00
19.00
İkindi Namazı Sonrası
20.00-21.00
21.00
21.30-21.40
21.40-21.55
21.55-22.00
22.00-22.30
22.30-24.00
00.13
09.00-17.00
11.00
13.30
15.30
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15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi
YER: Kocaeli Yurdu- Fatma Seher Hanım Yurdu
TARİH: 13-17 Temmuz 2020
Dart Turnuvası
YER: Kocaeli Stadyumu
TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi
Ayak Tenisi
YER: Hasan Gemici Spor Salonu
TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi
Okçuluk
YER: Mehmet Ali Kağıtçı Stadı
TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı
15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Kitap Okuma Etkinliği
YER: Uluslararası Gençlik Merkezi
TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı
15 Temmuz Resim Sergisi
YER: İzmit Belediye Meydanı
TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba
ŞEHİT KABİRLERİNİN ZİYARET EDİLMESİ
YER: BAĞÇEŞME ŞEHİTLİĞİ
TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi
YER: Fevziye Camii-Uluslararası Gençlik Merkezi
TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba
Şehitlik Ziyareti
YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Fatma Seher Hanım Yurdu)
TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba
Şehitlik Ziyareti
YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Kocaeli Yurdu)
TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba
15 Temmuz Konulu Kompozisyon Yarışması
YER: Uluslararası Gençlik Merkezi
TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba
Şehit Ailesi Ziyareti
YER: Şehit Ailesi Evi(Kocaeli Yurdu)
TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba
Online Satranç Turnuvası
YER: Online
TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba
MİLLİ İRADE MEYDANI ETKİNLİK PROGRAMI
MEVLİT
YER: FEVZİYE CAMİİ
TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA
15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILIM
PROTOKOL KATILIMI - AÇILIŞ/SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI-PROTOKOL KONUŞMALARI
İHLAS-MUAVVİZATEYN-FATİHA-BAKARA SURESİ İLK AYETLERİ
DUA (OKUNAN YASİN-İ ŞERİFLERİN VE HATİMLERİN)
15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SANCAK KOŞUSU
(KOCAELİ VALİSİ SAYIN SEDDAR YAVUZ’A SANCAK TESLİMİ)
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MEYDANLARA HİTABI (MAKAMIN AÇIKLAMALARINA GÖRE SAAT DEĞİŞEBİLİR)
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI “KURTULUŞ SENFONİSİ” SAHNE PERFORMANSI
SELA OKUNMASI (KOCAELİ’DEKİ CAMİLERLE EŞ ZAMANLI OLARAK)
KAPANIŞ
Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi
YER: Prof.Dr.Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı
TARİH: 16-22 Temmuz 2020
Çanakkale’de 15 Temmuz’a Anadolu İrfanı
Konuşmacı AYBÜ Öğr.Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN
YER: ONLİNE
TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Paneli
YER: ONLİNE
TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe
Öğr.Gör. Hacı Mehmet DURANOĞLU Kısa Film Gösterisi
YER: ONLİNE
TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe
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-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
-Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
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-İL MÜFTÜLÜĞÜ
-KOCAELİ VALİLİĞİ
-KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
-İL MÜFTÜLÜĞÜ
-İL MÜFTÜSÜ SAYIN SİNAN CİHAN TARAFINDAN DUA YAPILMASI.
-GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
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