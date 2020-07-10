Kocaeli Valiliğinin 15 Temmuz anma programı

09.00-23.00 11.00 17.30 09.00-15.00 14.00 09.00 13.00 13.30 14.00 15.00 15.00 16.00 19.00 İkindi Namazı Sonrası 20.00-21.00 21.00 21.30-21.40 21.40-21.55 21.55-22.00 22.00-22.30 22.30-24.00 00.13 09.00-17.00 11.00 13.30 15.30

15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi YER: Kocaeli Yurdu- Fatma Seher Hanım Yurdu TARİH: 13-17 Temmuz 2020 Dart Turnuvası YER: Kocaeli Stadyumu TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi Ayak Tenisi YER: Hasan Gemici Spor Salonu TARİH: 13 Temmuz 2020 Pazartesi Okçuluk YER: Mehmet Ali Kağıtçı Stadı TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı 15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Kitap Okuma Etkinliği YER: Uluslararası Gençlik Merkezi TARİH: 14 Temmuz 2020 Salı 15 Temmuz Resim Sergisi YER: İzmit Belediye Meydanı TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba ŞEHİT KABİRLERİNİN ZİYARET EDİLMESİ YER: BAĞÇEŞME ŞEHİTLİĞİ TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA 15 Temmuz Milli Mücadele ve Demokrasi Resim Sergisi YER: Fevziye Camii-Uluslararası Gençlik Merkezi TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba Şehitlik Ziyareti YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Fatma Seher Hanım Yurdu) TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba Şehitlik Ziyareti YER: İzmit Namazgah Şehitliği (Kocaeli Yurdu) TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 15 Temmuz Konulu Kompozisyon Yarışması YER: Uluslararası Gençlik Merkezi TARİH:15 Temmuz 2020 Çarşamba Şehit Ailesi Ziyareti YER: Şehit Ailesi Evi(Kocaeli Yurdu) TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba Online Satranç Turnuvası YER: Online TARİH: 15 Temmuz 2020 Çarşamba MİLLİ İRADE MEYDANI ETKİNLİK PROGRAMI MEVLİT YER: FEVZİYE CAMİİ TARİH: 15 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA 15 TEMMUZ ANMA ETKİNLİĞİNE KATILIM PROTOKOL KATILIMI - AÇILIŞ/SAYGI DURUŞU-İSTİKLAL MARŞI-PROTOKOL KONUŞMALARI İHLAS-MUAVVİZATEYN-FATİHA-BAKARA SURESİ İLK AYETLERİ DUA (OKUNAN YASİN-İ ŞERİFLERİN VE HATİMLERİN) 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ SANCAK KOŞUSU (KOCAELİ VALİSİ SAYIN SEDDAR YAVUZ’A SANCAK TESLİMİ) SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN MEYDANLARA HİTABI (MAKAMIN AÇIKLAMALARINA GÖRE SAAT DEĞİŞEBİLİR) KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI “KURTULUŞ SENFONİSİ” SAHNE PERFORMANSI SELA OKUNMASI (KOCAELİ’DEKİ CAMİLERLE EŞ ZAMANLI OLARAK) KAPANIŞ Güzel Sanatlar Fakültesi 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi YER: Prof.Dr.Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı TARİH: 16-22 Temmuz 2020 Çanakkale’de 15 Temmuz’a Anadolu İrfanı Konuşmacı AYBÜ Öğr.Üyesi Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN YER: ONLİNE TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli İrade Paneli YER: ONLİNE TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe Öğr.Gör. Hacı Mehmet DURANOĞLU Kısa Film Gösterisi YER: ONLİNE TARİH: 16 Temmuz 2020 Perşembe