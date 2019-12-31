banner479
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kocaeli Valisi Aksoy'dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2019 Salı 10:02

Vali Aksoy, mesajında, acı ve tatlı olayları, sevindirici gelişmeleri, mutluluk veren anılarıyla 2019 yılını geride bıraktıklarını, yeni umutlarla ve huzur içinde 2020 yılına girmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Yeni yılın başta ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlı olmasını dileyen Aksoy, "Yeni yılda ülke ve millet olarak amacımız; tüm samimiyetimiz ve enerjimizle toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek, bu güzel vatan toprakları üzerinde bu şanlı bayrağın altında omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi hak ettiği noktaya taşımaktır." ifadelerini kullandı.

Aksoy, ekonomik, sosyal, kültürel, sağlık, eğitim ve ulaşım açısından bütün güzelliklere ve imkanlarına sahip olan huzur şehri Kocaeli'yi 2020 yılında da devlet ve millet iş birliğiyle daha ileriye taşıyabilmenin gayreti ve çalışması içerisinde olacaklarını vurgulayarak, bu süreçte sevgiyle yapılan her çalışma, üretilen her proje, gösterilen her çabanın kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükgöz’ün yeni yıl mesajı Büyükgöz’ün yeni yıl mesajı
Çayırova Mehmet Akif Ersoy’u unutmadı Çayırova Mehmet Akif Ersoy’u unutmadı
1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı 1 yılda 200 aile köye dönüş yaptı
Gebze Zabıtasından yılbaşı denetimi Gebze Zabıtasından yılbaşı denetimi
Büyükgöz Gebze’nin Geleceğine İmzasını Atıyor Büyükgöz Gebze’nin Geleceğine İmzasını Atıyor
1 yılda 2 bin 104 kanser hastasına ulaşım hizmeti 1 yılda 2 bin 104 kanser hastasına ulaşım hizmeti
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükgöz’ün yeni yıl mesajı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni yıl nedeniyle bir tebrik mesajı yayımladı.

Haberi Oku