Kocaeli Valisi GTÜ ile gurur duydu

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve il protokolü Gebze Teknik Üniversitesi’nde yapılan çalışmaları yerinde gözlemlemek için GTÜ Kampüsüne ziyaret gerçekleştirdi. Güzeloğlu GTÜ’ de yapılan çalışmaların gurur verici olduğunu belirtti.

Türkiye’nin önemli eğitim ve teknoloji merkezlerinden biri olma yolunda başarılı adımlar atan ve bu adımları sürekli tescilleyen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nu ağırladı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve beraberindeki heyet GTÜ Rektörlük binasında GTÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, GTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Babür Özçelik, Prof. Dr. Hasan Aslan, GTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Abdurrahman Akyol tarafından karşılandı. Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na ziyarette Kocaeli Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Kocaeli Vali Yrd. Osman Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan V. Zekeriya Özak, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mehmet Karadeniz, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci eşlik etti.

PROJELERLE İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ

Rektörlük Senato Salonu’nda birlikte yapılan kahvaltının ardından güncel verilerle üniversitenin tanıtım sunusu izlendi. GTÜ Kampüsünde fiziki alan incelmesi şeklinde yapılan kısa bir turun ardından Vali Güzeloğlu ve il protokolü, GTÜ Nanoteknoloji Enstitüsüne bulunan Temiz Oda ve Litografi Laboratuvarı, Nanomanyetizma ve Spintronik Laboratuvarı, Hidrojen Teknolojileri Laboratuvarı, Batarya Teknolojileri Laboratuvarı, Katı Oksit Yakıt Hücresi Laboratuvarı ve Elektron Mikroskopu Laboratuvarını gezdi. Vali Güzeloğlu, Rektör Görgün ve laboratuvarlardaki araştırma görevlilerinden yürütülen bilimsel, sivil, askerî ve sağlık projeleriyle ilgili bilgi aldı.

ÇALIŞMALAR GURUR VERİCİ

Ziyaretin ardından konu ile ilgili sosyal medyada açıklama yapan Görgün; “ Desteğini her zaman hissettiğimiz Sayın Valimiz önderliğinde GTÜ’ ye gelen ilimizin kıymetli yöneticilerine GTÜ’ yü ve çalışmalarımızı anlattık. Eğitime, bilime ve teknolojiye önem veren, yakından takip eden ve hedefler gösteren Valimiz olduğu için çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum.” şeklinde paylaşımda bulundu. GTÜ’ de yürütülen çalışmaları yakından takip eden ve sunumları dikkatle dinleyen Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da yayınladığı sosyal medya iletisinde “Gebze Teknik Üniversite'mizde incelemelerde bulunduk. Nano Teknoloji başta olmak üzere, ortaya konulan vizyon ve çalışmalar gurur verici.” ifadelerini kullandı.