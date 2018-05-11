Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çayırova'daki Vatandaşları Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çayırova’da düzenlenen muhtarlar toplantısı ve şehit aileleri ziyaretinden sonra Özgürlük Mahallesi’ndekivatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’ın eşlik ettiği Sayın Valimize, çay ikramında bulunan vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti belirttiler.