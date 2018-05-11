banner350
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çayırova'daki Vatandaşları Ziyaret Etti

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çayırova’da düzenlenen muhtarlar toplantısı ve şehit aileleri ziyaretinden sonra Özgürlük Mahallesi’ndekivatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Çayırova'daki Vatandaşları Ziyaret Etti

11 Mayıs 2018 Cuma 10:39

Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy, Çayırova’da düzenlenen muhtarlar toplantısı ve şehit aileleri ziyaretinden sonra Özgürlük Mahallesi’ndekivatandaşlarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan’ın eşlik ettiği Sayın Valimize, çay ikramında bulunan vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti  belirttiler.

 

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Sayın Valimiz, devlet millete hizmet için vardır, vatandaş memnuniyetinin daima ön planda tutulduğunu  ve  kapısının her zaman vatandaşımıza açık olduğunu belirti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Törk'ten Flormar işçsine destek Törk'ten Flormar işçsine destek
AK Parti Gebze 7 bine ulaştı AK Parti Gebze 7 bine ulaştı
“Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda seçecek” “Milletimiz, Recep Tayyip Erdoğan’ı İlk turda...
Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi Özel Çocuklar Gönüllerince Eğlendi
Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde Köşker ve Güler Mevlana Modern Pazaryeri’nde
İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu İlk iftar sofrası Arapçeşme’de kuruldu
Yukarı Çık

banner341

banner339

Törk'ten Flormar işçsine destek
Cumhuriyet Halk Partisi Darıca İlçe Başkanı Yakup Törk,Flormar fabrikasında işten çıkarılan işçilerin...

Haberi Oku