Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Miraç Kandili Mesajı

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Yüce

Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa’ya oradan da Sidretü’l

Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden ‘Miraç’, Hz. Peygamberin

şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür.

İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç kandilini hep

birlikte idrak edeceğiz.

Manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamıza doğru bir yolculuk yaparak

kendimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler; bizlere, bireysel ve

toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi

Allah’ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar. Bu

fırsatları ganimet bilerek, günahlarımızdan temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli,

rızasına uygun yaşayabilmek için O’ndan yardım istemeliyiz. Unutmayalım ki,

içtenlikle yapılan dua ve tövbe, kendimizi bulma ve bilmenin, bir başka deyişle bize

'şah damarımızdan daha yakın olan' Yüce Yaratıcı’ nın huzuruna kabulün en güzel

yollarından biridir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kocaeli’li hemşehrilerimizin, aziz

milletimizin, Alem-i İslâm’ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin

tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden

başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu

tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını

temenni ediyorum.























Seddar YAVUZ