Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan Miraç Kandili Mesajı

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in Yüce
Allah’ın sonsuz kudreti ile bir gecede, önce Mescid-i Aksa’ya oradan da Sidretü’l
Münteha denilen en üst makama yükseltilişini ifade eden ‘Miraç’, Hz. Peygamberin
şahsında insanlığa sunulmuş ulvi bir yükselişin sembolüdür.
İçinde birçok ilahi hikmeti, sırrı ve bereketi barındıran Miraç kandilini hep
birlikte idrak edeceğiz.
Manevi duygularımızı canlandıran, iç dünyamıza doğru bir yolculuk yaparak
kendimizi sorgulamamızı sağlayan kutsal gün ve geceler; bizlere, bireysel ve
toplumsal olarak iman, ibadet ve ahlak bakımından kendimizi yenileme, geleceğimizi
Allah’ın rızası doğrultusunda planlama ve ümitlerimizi tazeleme fırsatları sunar. Bu
fırsatları ganimet bilerek, günahlarımızdan temizlenmek için Rabbimize tövbe etmeli,
rızasına uygun yaşayabilmek için O’ndan yardım istemeliyiz. Unutmayalım ki,
içtenlikle yapılan dua ve tövbe, kendimizi bulma ve bilmenin, bir başka deyişle bize
'şah damarımızdan daha yakın olan' Yüce Yaratıcı’ nın huzuruna kabulün en güzel
yollarından biridir.
Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kocaeli’li hemşehrilerimizin, aziz
milletimizin, Alem-i İslâm’ın Miraç Kandilini tebrik ediyorum. Miraç değerlerinin
tüm insanlığın hayrına vesile olmasını, yükseliş ve yücelişimizin nefislerimizden
başlayarak dalga dalga toplumun her kesimini kuşatmasını, insanlığın ortak huzurunu
tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzura bırakmasını
temenni ediyorum.
Seddar YAVUZ
Kocaeli Valisi