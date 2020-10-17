Kocaeli Valisi Yavuz'dan

Yavuz, mesajında, muhtarlık müessesesinin, vatandaşın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğünü kaydetti.

Gerek milleti gerekse devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten muhtarlara hizmetlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirten Yavuz, "Görev yapan tüm muhtarlarımızın çalışmalarında başarı, kolaylık ve esenlikler diler, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım." ifadesini kullandı.