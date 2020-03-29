Kocaeli, yeni Kovid-19 tedbirleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "Geniş Ailem" projesi kapsamında görev yapan saha ekipleri, koronavirüs nedeniyle besin bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için çalışma yürütüyor.

60 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet veren ekipler, sokak hayvanları için de yanında mama bulunduruyor.

Bu kapsamda görev alan 23 ekip, yolda gördükleri sokak hayvanlarına su ve mama veriyor.

- Geniş Ailem Merkezi kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 60 yaş ve üstü vatandaşların taleplerine daha hızlı cevap verebilmek adına Geniş Ailem Merkezi'ni kurdu.

Geniş Ailem Projesi, koronavirüs sebebiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla hizmet alanını genişletti.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı binasındaki merkezde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimci, işaret dili tercümanı ve alanında uzman personel görev yapıyor.

"153" Çağrı Merkezi üzerinden gelen alışveriş, ilaç, yemek, fatura ödeme, maaş çekme, telefonla psikolojik destek ve işitme engelliler için işaret dili desteği gibi talepler yerine getiriliyor.

Merkez salgın boyunca "153" Çağrı Merkezi ve Kocaeli Kovid-19 Koordinasyon Merkezi ile ortak çalışacak.

- Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli İl Pandemi Kurulu Toplantısı'nın Vali Hüseyin Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirildiğini belirterek, "Online eğitimde ücretsiz internet Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacaktır. Başkan Tahir Büyükakın'a Kocaeli Üniversitesi olarak çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



