Kocaeli Zabıtası Tam Kapanmada 7/24 Görev Yapıyor

Tam kapanma döneminde çalışmalarını yoğun bir şekilde gerçekleştiren Kocaeli Zabıtası, rutin kontrollerini yaparken bir yandan da vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tam kapanma döneminde de Kocaelililerin hizmetinde olmaya devam ediyor. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için 7 gün 24 saat görev yapan zabıta, yoğun mesaisini sürdürüyor.

KURALLARA UYMAYANLARA YASAL İŞLEM

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, tam kapanma döneminde açık olan işyerlerine Koronavirüs’e karşı alınan tedbirler kapsamında denetimler gerçekleştiriyor. İşyerlerine uyulması gereken kurallar ile ilgili tebligatlar yapılırken kurallara uymayan işyerleri hakkında yasal işlemler gerçekleştiriliyor.

FİYATLAR DA KONTROL EDİLİYOR

Zabıta ekipleri, il genelindeki ulusal market zincirleri ve yerel marketlerde, fahiş fiyat ve etiket denetimleri gerçekleştiriyor. Yapılan denetimlerde ekipler, ürünlerin reyon etiket fiyatı ile kasadaki fiyatını karşılaştırıyor. Fiyat farkının çıkması durumunda İl Ticaret Müdürlüğü tarafından iş yerine, ürün başına para cezası veriliyor.

SOKAKTA KALAN VATANDAŞLARA YUVA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma ve Konaklama Merkezleri ise mağdur vatandaşlara yuva oluyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, devriye gezerek ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkezlere iletiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın İzmit ve Gebze’deki Barınma Merkezlerinde onlarca kişi kalıyor.















