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Kocaeli zabıtasına yaka kamerası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerde yaka kamerası kullanmaya başladı

Kocaeli zabıtasına yaka kamerası

11 Ekim 2017 Çarşamba 12:22

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın sorumlu olduğu bölgelerdeki denetimlerde güvenlik, kanıt ve şeffaflık açısından yaka kamerası uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Yaka kameraları zabıta memurlarının dilenci, seyyar satıcı ve trafik kontrolleri gibi denetimlerinde kullanılırken, 10 ekip içerisindeki zabıta memurlarında kamera bulunduğu öğrenildi. Uygulamayla zabıta personelinin, dilenci ve seyyar satıcılara müdahale ettiği sırada görüntü kaydı yapılarak, olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Trafik denetimlerinde de yaka kameraları kullanılarak, park yasağına uymayan araçlar, kameralarla görüntüleniyor.

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