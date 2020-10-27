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Kocaeli Zabıtası’ndan ‘Etiket’ Uyarısı

Kent genelinde denetimler yapan Büyükşehir zabıtası, son kullanma tarihi, gramaj ve birim fiyat kontörlü yaparak vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı

Kocaeli Zabıtası'ndan ‘Etiket' Uyarısı

27 Ekim 2020 Salı 09:48

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler kent genelinde sorumlu olunan alanlardaki işyerlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı. Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde özellikle fahiş fiyatlı ve tutarsız etiketler denetlendi. İşyerlerini tek tek gezerek kontroller yapan zabıta personeli, rafları dolaşıp etiketleri inceleyerek fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit etmeye çalıştı.

 

YANILTICI ETİKET CEZA SEBEBİ

Büyükşehir zabıta ekipleri kent genelinde son kullanma tarihi, birim fiyat, toplam fiyat gibi bilgilendirici etiketlerin kontrolünü gerçekleştirdi. Gramaj kontrolü de yapan ekipler, fiyatların uygunluğunu da denetledi. Vatandaşların rahat ve huzurlu alışveriş yapabilmeleri için gerçekleştirilen denetimlerde esnafa, yanıltıcı etiketler nedeniyle kabahatler kanununa istinaden yasal işlem uygulanacağı bilgisi verildi.

 

ŞİKAYETLER BÜYÜKŞEHİR 153 ÇAĞRI MERKEZİ’NE

Fiyat etiketi konusunda kontroller gerçekleştiren ekipler, vatandaşları da uyardı. Ürün etiketinin zorunlu olduğunu ifade eden zabıta ekipleri, gramaj, birim fiyat ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların etiketlerde hileli durumlarla karşılaşmaları durumunda Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi’ni arayarak bilgi vermeleri gerektiğini söyleyen zabıta ekipleri, Kocaeli halkını duyarlı olmaya çağırdı.








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