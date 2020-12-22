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Kocaeli Zula Turnuvası başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Lokum Games iş birliğiyle online olarak düzenlenen ‘Kocaeli Zula Turnuvası’ kıran kırana mücadelelerle başladı.

Kocaeli Zula Turnuvası başladı

22 Aralık 2020 Salı 14:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Lokum Games işbirliğiyle gerçekleşen Kocaeli'ndeki Zula oyuncularının birbirleriyle kıyasıya mücadele edeceği, 10 bin TL ödüllü ‘Kocaeli Zula Turnuvası’ başladı. 100’ün üstünde Zula oyuncusunun kurduğu 16 takımın katıldığı ilk turun ardından çeyrek finalistler belli oldu. 20 Aralık Pazar günü başlayan Kocaeli Zula Turnuvası, 28 Aralık Pazartesi günü Dijital Kılavuz resmi Youtube kanalından canlı yayınlanacak büyük final karşılaşması ile sona erecek.

 

TURNUVAYA 100’ÜN ÜSTÜNDE GENÇ KATILDI

Kocaeli’de spora ve sporcuya önem veren, spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük eden Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evde kalan gençlerin kaliteli vakit geçirebilmesi için alternatif yarışmalar düzenliyor. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokum Games iş birliğiyle online olarak Zula Turnuvası düzenliyor. 20 Aralık Pazar günü başlayan Kocaeli Zula Turnuvası, 100’ün üstünde Zula oyuncusunun kurduğu 16 takımın katıldığı kıran kırana geçen müsabakalara ev sahipliği yaptı. 8 takımın çeyrek finale çıktığı maçlardan sonra çekişme 21 Aralık’ta devam etti. Daha sonra yarı finale çıkmak için  yarışan takımların içinden en iyi dört ekip yarı finale kaldı.

 

FİNAL MAÇI 28 ARALIK TARİHİNDE CANLI YAYINLANACAK

28 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek Kocaeli Zula Turnuvası’nın final karşılaşmasında kupa ve büyük ödülün sahibi takım belli olacak. Bu büyük heyecan 28 Aralık tarihinde, saat 13.00'de Dijital Kılavuz resmi Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Pazartesi günü ekran başında yerini alıp Dijital Kılavuz resmi Youtube kanalında bu büyük heyecana ortak olmayı unutma. Ayrıca Kocaeli Zula Turnuvası ve diğer gelişmelerden anından haberdar olmak için Dijital Kılavuz resmi sosyal medya sayfalarını takipte kalabilirsin.

 

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