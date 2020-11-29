Kocaeli Zula Turnuvası Heyecanı Başlıyor

ELEKTRONİK SPORLAR YAYGINLAŞTIRILACAK
Kocaeli’de spora ve sporcuya önem veren, spor aktivitelerinin artırılması ve çeşitlendirilmesi için yürütülen çalışmalara öncülük eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde evde kalan gençlerin kaliteli vakit geçirebilmesi için alternatif yarışmalar düzenliyor. Geleceğin sporu olarak görülen elektronik sporların yaygınlaştırılmasına destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Lokum Games iş birliğiyle online olarak Zula Turnuvası düzenliyor.
KOCAELİLİ GENÇLERE ÖZEL TURNUVA
Büyükşehir Belediyesi’nin 16 Aralık’ta düzenleyeceği “Kocaeli Zula Turnuvası” Kocaelili oyun severlere özel olacak. Kocaeli’nin en iyi Zula oyuncusu olduğunu gösterme şansını yakalayacak olan gençler online olarak gerçekleştirilecek turnuvada kıyasıya mücadele edecek. 15 yaşından büyük olan ve Kocaeli’de ikamet eden tüm oyun severlere açık olacak turnuva için 14 Aralık tarihine kadar https://forms.gle/Q6yveVLnarWCWDEb8 adresinden başvuru yapılabilecek.
TOPLAM PARA ÖDÜLÜ 10 BİN TL
Kocaeli Zula Turnuvası, 16 Aralık’ta başlayacak ve bitiş tarihi katılımcı sayısına göre belirlenecek. Turnuvada dereceye girenlere Büyükşehir Belediyesi tarafından madalya, şampiyon takıma da kupa verilecek. Toplam para ödülünün 10 bin TL olacağı turnuvada; birinci olan takıma 5 bin TL, ikinci takıma 2 bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin 250 TL ve dördüncü takıma bin TL para ödülü verilecek. Turnuvayla ilgili ayrıntılı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Zula Oyun ve Zula Espor resmi sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.