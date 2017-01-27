Kocaeli’de 10 günde 4 deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre; Kocaeli’de 17 Ocak ile 26 Ocak tarihleri arasında 4 ayrı deprem meydana geldi.

Yeni yılda kentimizdeki ilk deprem 17 Ocak tarihinde saat 10.26’da Gebze’nin Pelitli Köyü’nde 1.4 şiddetinde meydana geldi.

İkinci deprem 21 Ocak saat 13.16’da İzmit Körfezi’nde Körfez Şirinyalı’nın 2 kilometre açığında meydana geldi. Bu depremin şiddeti 1.6 olarak ölçüldü.

Üçüncü deprem 23 Ocak Pazartesi günü Gebze Tavşanlı Köyü’nde saat 14.14.’te meydana geldi, şiddeti ise 1.4 olarak ölçüldü.

Son deprem ise Gebze’nin Denizli Köyü’nde meydana geldi. 1.8 şiddetindeki deprem bugün(26 Ocak) saat 10.29’ta gerçekleşti.