Kocaeli'de 1071 Malazgirt Parkı Açıldı

Çayırköy Mahallesi'nde yaptırılan 1071 Malazgirt Parkı'nın açılışı yapıldı.

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, temalı milli parkların bir yenisini açtıklarını belirterek, 1071 Malazgirt destanını yazan Sultan Alparslan'ın milli bir kahraman olduğunu söyledi.

Bu tarz parklarla yeni neslin tarihi öğrenmesine fayda sağladıklarını dile getiren Doğan, şunları kaydetti:

"Bizler tarihimizden ve genlerimizden gelen bu güçü bugün damarlarımızda hissedersek, evlatlarımıza yavrularımıza bunu hissettirirsek, Türk milleti kıyamete kadar özgürce bayrağını dalgalandıracak, ezanlarını susturmayacak ve tüm dünyaya 3 bin yıldır olduğu gibi insanlığı, adaleti, doğruluğu ve hakkı sunmaya devam edecek."



Anadolu Selçuklu sanatının genel özellikleriyle 6 bin 400 metrekarelik alana kurulan park içerisinde Sultan Alparslan'ın heykeli, Sultan Tuğrul, Çaka Bey, Sultan Melikşah, Nizam'ül Mülk, Süleyman Şah, Çağrı Bey, Danişment Gazi ve Alaaddin Keykubat'ın kitabeleri, oyun alanları, dinlenme alanları, piknik alanları, yürüyüş alanı, kondisyon aletleri ve basketbol sahası yer alıyor.



Açılış törenine, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu da katıldı.