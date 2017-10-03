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Kocaeli’de 15 bin taşeron işçi var

Son günlerde hükümetin yakın takibe aldığı taşeron işçilerine, kadro verilmesine dair açıklamalar çalışanları heyecanlandırdı. Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, “Türkiye’de 800 bin, Kocaeli’nde 15 bin taşeron işçisi var” dediP

Kocaeli'de 15 bin taşeron işçi var

03 Ekim 2017 Salı 10:17

Kocaeli’de 15 bin taşeron işçi var
03 Ekim 2017 - 09:22

İşçi Sendikaları, düşük ücret ve sosyal haklar konusunda alt gelirde bulunan taşeron sınıfındaki çalışanlarının kadroya alınması yönündeki taleplerini Çalışma Bakanı ile paylaşmıştı. Çalışma Bakanlığı, konuyu dikkate alarak çalışma başlattı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Düzenleme başlattık, olgunlaştıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız” demişti.

15 BİNE YAKIN TAŞERON

İŞÇİ Taşeron işçilerin geniş bir kesiminin kadro noktasında büyük bir beklentisi olduğunu biliniyor. Peki, Kocaeli’nde kamu kurum ve kuruluşlarında ne kadar taşeron işçi çalışıyor?  Bu konuya açıklık getiren Türk-İş Marmara Bölge Temsilcisi ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, “Gelişmelerin sevindirici. Sanayi kenti Kocaeli’nde 15 bine yakın taşeron işçi var” dedi.

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