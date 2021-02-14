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Kocaeli'de 2 günlük kar tatili

Yapılan basın duyurusunda; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; ilimiz genelinde 15 Şubat 2021 Pazartesi ve 16 Şubat Salı günleri de yoğun kar yağışı ve fırtına bekliyoruz.

Kocaeli'de 2 günlük kar tatili

14 Şubat 2021 Pazar 20:31

Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren; köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmî ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı.

Son alınan meteoroloji verilerine göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında “yüz yüze eğitim” faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür.

 

Kıymetli Kocaelililer;Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz, hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır.
Olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tüm ekipleriyle 24 saat görev başında olacak; sizlerden, özellikle ulaşımda oluşabilecek tehlikelere karşı son derece dikkatli ve tedbirli olmanızı bekliyoruz.

 

Saygılarımla,

                                                                                                                                 Seddar Yavuz
                              Kocaeli Valisi

                                                                    

 

 

 

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