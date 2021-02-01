Kocaeli'de 26 bin dekar arazi suya kavuştu

- DSİ Genel Müdürü Yıldız:

- "Son 18 yılda Kocaeli'de inşa edilen 3 sulama tesisi ile 26 bin 630 dekar zirai arazi sulamaya açıldı"

DSİ'den yapılan açıklamada, Kocaeli'de devasa projelerin hayata geçirildiği ve önemli yatırımların yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde bu yılı sulamada hamle yılı ilan ettiklerini kaydetti.

Sulama projelerinin devreye girmesiyle tarım arazilerinden sağlanan gelirde ciddi artışlar yaşandığını vurgulayan Yıldız, bu artışın il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansıdığını ifade etti.

Yıldız, özellikle modern sulama projelerinin ülke için son derece önem arz ettiğinin altını çizerek, "Son 18 yılda Kocaeli'de inşa edilen 3 sulama tesisi ile 26 bin 630 dekar zirai arazi sulamaya açıldı. Böylece Kocaeli topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 34 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağladık." ifadelerini kullandı.

- "4 bin 480 dekar arazide inşaat çalışmaları devam ediyor"

Kocaeli'de 1 sulama inşaatının devam ettiğine değinen Yıldız, bu yatırımın tamamlanmasıyla toplam 31 bin 590 dekar arazinin sulanacağını ve milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatlarıyla yıllık 23 milyon 400 bin lira katkı sağlanacağını belirtti.

Yıldız, ülke sanayinin en önemli kentlerinden biri olan Kocaeli'de ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 22 adet tesisle 390 milyon 400 bin lira yatırım yaptıklarını vurguladı.

Kocaeli'de son 18 yılda 2 baraj ve 3 gölet inşa ettiklerini aktaran Yıldız, inşaatı devam eden 1 gölet ile 4 bin 960 dekar arazinin daha sulamaya açılacağını kaydetti.

- "4 içme suyu tesisi 2025 sonuna kadar tamamlanacak"

Kentte yürütülen içme suyu teminine yönelik projelere de değinen Yıldız, inşaatı devam eden 4 adet içme suyu tesisinin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanacağını, toplamda 787 bin 570 kişi için yılda 39,82 milyon metreküp içme suyu temin edileceğini belirtti.

Yıldız, Kocaeli'de taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 9 adet taşkın koruma tesisiyle 7 yerleşim yeri ve 19 bin 190 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ifade ederek, tüm bu projelerin yapılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin en büyük destekçileri olduğunu bildirdi.



