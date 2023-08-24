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Kocaeli'de 4 bin çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 4 bin çiftçiye sonbahar döneminde yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği sağlayacak.

Kocaeli'de 4 bin çiftçiye tohum desteği

24 Ağustos 2023 Perşembe 11:20

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği, “2023 Sonbahar Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” çerçevesinde çiftçilere tohum desteğinde bulunacak. Yüzde 50 hibeli destek için üreticilerden talepler alınmaya başlandı. Projesi çerçevesinde yaklaşık 4 bin çiftçiye arpa, sütotu, tritikale, yem bezelyesi ve yonca tohumu desteği verilecek. Destek için üreticilerden talepler alınmaya başlandı.  
 Tohum desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi ile belirlenen yerlere talepte bulunabilecek. Destekten yararlanmak isteyen İzmit, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler bugünden itibaren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne, Kandıra’daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan büyükşehir hizmet birimine, 1 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki çiftçiler 28-29 Ağustos tarihleri arasında Gebze Ziraat Odasına, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise 31 Ağustos-1 Eylül arasında Karamürsel Belediyesi Hizmet Binasına giderek talepte bulanabilecek. 


İHA
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