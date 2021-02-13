Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Otoyolun Ankara istikametinde 3 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti.