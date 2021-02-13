GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

13 Şubat 2021 Cumartesi 17:23

Otoyolun Ankara istikametinde 3 tır, 1 hafif ticari araç ve 1 yolcu otobüsü, Korutepe Tüneli içinde çarpıştı. 

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle 1 saat ulaşıma kapanan Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayı yara almadan atlatan yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle yoluna devam etti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gez Gör İle Doğayı Turladırlar Gez Gör İle Doğayı Turladırlar
Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in İktav Ziyareti Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir`in...
Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor Afganistan Belgeselimiz Yayınlanıyor
Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor Ekipler, Gece Yarısı Yollarda Asfalt Yama Yapıyor
Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi Yeni Futbol Sahasının Aydınlatma Direkleri Dikildi
Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri Elleriyle Kuruladı Kocaeli İtfaiyesi Dereden Kurtardıkları Köpekleri...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gez Gör İle Doğayı Turladırlar
İzmit ilçesinde Gez Gör Doğa Kocaeli turuna katılan bayan grup, Orman ve Seka Kamp alanında doğayla buluştu

Haberi Oku