Kocaeli’de 82 proje 2 bin 96 kişiye istihdam sağlayacak

Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 6,5 milyar lirayı bulan 82 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 96 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-mart döneminde Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 6,5 milyar lirayı bulan 82 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik kapsamına alınan projeler, başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek. Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 6 milyar 546 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 96 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.





Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik destekler çoğunlukta yer aldı. Ocak-mart döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 89'unu imalat sanayi sektörü yatırımları oluşturdu. İmalat sektöründe teşvik alan 73 projenin sabit yatırım tutarı ise 5 milyar 704 milyon lira olurken, bunun 4 milyar 816 milyon liralık kısmı yeni yatırımlardan meydana geldi.





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