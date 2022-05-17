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Kocaeli’de 82 proje 2 bin 96 kişiye istihdam sağlayacak

Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 6,5 milyar lirayı bulan 82 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 96 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Kocaeli'de 82 proje 2 bin 96 kişiye istihdam sağlayacak

17 Mayıs 2022 Salı 14:52

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-mart döneminde  Kocaeli'de hayata geçirilmesi planlanan ve sabit yatırım tutarı 6,5 milyar lirayı bulan 82 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. Teşvik kapsamına alınan projeler, başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, sağlık ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar tarafından gerçekleştirilecek. Teşviklendirilen projelerin öngörülen sabit yatırım miktarı 6 milyar 546 milyon lira olarak hesaplandı. Bu yatırımlar tamamlandığında kentte 2 bin 96 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projelerin sektörel dağılımı incelendiğinde, imalat sanayisine yönelik destekler çoğunlukta yer aldı. Ocak-mart döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinin yüzde 89'unu imalat sanayi sektörü yatırımları oluşturdu. İmalat sektöründe teşvik alan 73 projenin sabit yatırım tutarı ise 5 milyar 704 milyon lira olurken, bunun 4 milyar 816 milyon liralık kısmı yeni yatırımlardan meydana geldi.

İLK SIRAYI 'HYBRİD OTOMOBİL' ALDI
Yatırım desteği almaya hak kazanan sanayi projeleri otomotivden savunma sanayisine, mobilyadan ambalaj sektörüne kadar çeşitlilik gösterdi. Bir firma tarafından Dilovası'nda hayata geçirilmesi planlanan proje, 3 milyar 788 milyon 131 bin lirayla yatırım tutarı ve istihdamın büyüklüğü bakımından ilk sırayı aldı. Yılda 4 bin hybrid ve 5 bin 500 geleneksel otomobil üretim kapasitesine sahip olacak projenin 500 kişiye iş imkanı sağlaması öngörülüyor. Ayrıca, yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'de 20 projeye "tamamlama vizesi" verildi. Sabit yatırım tutarı 638 milyon 317 bin lirayı bulan projelerle 996 kişi istihdam edildi.
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