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Kocaeli’de aile faciası! Karısını öldürüp, kızını yaraladıktan sonra intihar etti

Kocaeli'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de aile faciası! Karısını öldürüp, kızını yaraladıktan sonra intihar etti

30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:44

 Olay Körfez Çamlıtepe Mahallesi Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler Karslı arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Turan Karslı, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu. Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



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