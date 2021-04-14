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Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığa akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi

- Mahkeme heyeti, sanığın yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi

Kocaeli'de annesini tüfekle öldüren sanığa akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi

14 Nisan 2021 Çarşamba 09:09

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde annesini tüfekle öldüren sanığa, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emrah D. cezaevinden SEGBİS'le katılırken, avukatlar da salonda hazır bulundu.

Sanığın akıl sağlığının tespiti konusunda istenilen raporun gönderildiği görüldü.

Rapora ilişkin söz verilen sanık avukatı Ayşe Pınar Eren, raporun müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını gösterdiğini belirterek, müvekkilinin beraat ve tahliyesini talep etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık hakkında üstsoyu kasten öldürmeden düzenlenen suçu, akıl sağlığı nedeniyle hukuki anlam ve sonuçları algılama, bu eylemle ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olduğu anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Eren de müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiği ancak işlediği fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneği mevcut akıl sağlığı nedeniyle bulunmadığı anlaşıldığından ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Heyet ayrıca yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdiği sanığı, verilen hükmün niteliğini dikkate alarak tahliye etti.

- Olay

Kandıra ilçesi Balaban Mahallesi'nde 14 Şubat 2020'de tüfek sesi gelen eve giden vatandaşlar, Fatma D'yi (64) yaralı bulmuştu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etmiş, annesini öldürdüğü gerekçesiyle Emrah D. tutuklanmıştı.

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