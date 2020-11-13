banner551
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden çocuk defnedildi

Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden çocuk defnedildi

13 Kasım 2020 Cuma 15:54

Gebze Gaziler Mahallesi'ndeki halı sahada geçen hafta antrenman yapan Emirhan Genç, soyunma odasında fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Genç, daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emirhan Genç'in cenazesi, Çayırova ilçesindeki Mandıra Camisi'nde kılınan namazın ardından Çayırova Şekerpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan, Emirhan Genç'in fenalaşma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.







AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın Tarihi Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın Tarihi
Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Kazandığı Zafer Sevinçle Karşılandı Azerbaycan'ın Ermenistan'a Karşı Kazandığı Zafer...
288 Kişiye Para Cezası 288 Kişiye Para Cezası
Kovid-19 ile Mücadele Çalışmaları Değerlendirildi Kovid-19 ile Mücadele Çalışmaları Değerlendirildi
2 Kardeşin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında 2 Kardeşin Yaralandığı Trafik Kazası Güvenlik...
Silahla Eşini Ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti Silahla Eşini Ve Oğlunu Öldürüp İntihar Etti
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Espiye Yedi Değirmenler Tabiat Parkı'nın...
Doğu Karadeniz’de görülmesi gereken yerin başında gelen yer yüzündeki cenneti gördünüz mü? Tarih...

Haberi Oku