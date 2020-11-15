Kocaeli’de Azerin Rüzgârı Esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Tek Millet İki Devlet Konseri” konseri kapsamında Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, sevenleri ile buluştu. Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen konserde “Çırpınırdı Karadeniz” ve “Ölürüm Türkiye’m” gibi birçok sevilen eserleri seslendiren Azerin’e Kocaelililer hep birlikte eşlik etti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri konsere gelen vatandaşlara Türkiye ve Azerbaycan bayrakları hediye etti.

SALGIN KURALLARINA UYULDU

Türk ve Azeri kardeşliğinin pekiştiği geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu’nda katkıda bulunduğu konsere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, siyasi parti ve stk temsilcileri de katıldı. Konser sonunda Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sanatçı Azerin’e teşekkürlerini iletti ve çiçek takdiminde bulundu. Ayrıca konsere gelen vatandaşların ateş ölçümü yapılırken kongre merkezi girişinde Hes kodu sorgulaması da yapıldı.

“ÇOK YAKIN ZAMANDA KARABAĞ’DA KONSERİMİZ OLACAK”

Konser sırasında duygu ve düşüncelerini sevenlerine paylaşan Azerin, “Çok yakın zamanda inşallah, Karabağ’da konserimiz olacak. Çırpınırdı Karadeniz’i orada da seslendireceğiz Allah’ın izni ile dedi. Konser sonrasında açıklama yapan Azerin, “Özellikle bugünlerde Azerbaycan’ın 44 günlük haklı ve adaletli savaşında, Türkiye Cumhuriyeti devleti hep destek oldu. Türkiye dün olduğu gibi bugünde Azerbaycan’ın yanında oldu. Türkiye manevi ve siyasi desteğini Azerbaycan’a tam anlamı ile verdi” ifadelerini kullandı.

ANLAMLI BİR KONSER OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bu konserin bu günlere denk gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade eden Azerin, “Bu konserde benim burada yer almam beni gururlandırdı. Konserde de belirttiğim gibi çok yakın zamanda Karabağ’ımızda Şuşa’mızda, işgalden kurtardığımız bu gölgemizde bu konserleri yapacağız” şeklinde konuştu.

“BU KONSER TÜRK KARDEŞLİĞİNİN EBEDİ OLDUĞUNU GÖSTERDİ”

Azeri vatandaşı olan ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğrenim gördüğünü belirten Gülnare Hüseyinova, “4 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Biz bugün burada çok güzel bir etkinlikte toplandık. Bu konser bize ne kadar sevinçli ve duygulu düşünceli olduğumuzu gösterdi. Türk kardeşliğinin ne kadar ebedi ve sonsuz olduğunu bizlere gösterdi. Bu konser her zaman söylediğimiz İki Devlet Tek Millet söyleminin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Azerin ablamızın dediği gibi inşallah bu konserleri Şuşa şehrimizde de sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

ÇOŞKUYU BURADA YAŞAMAK MUTLULUK VERDİ