Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ölen baba ve kızının başında kurşun girişi tespit edildiği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin ön otopsi raporu tamamlandı.

Rapora göre, baba ve kızının başlarında "bitişik atış kurşun izi" olduğu belirlendi.

Dün, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede, Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cesedine ulaşılmıştı.

Ağır yaralanan anne Fadime İlkinci ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



