banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında ölen baba ve kızının başında kurşun girişi tespit edildiği öğrenildi.

Kocaeli'de baba ve kızının öldüğü patlama

17 Ekim 2019 Perşembe 09:26

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında hayatını kaybeden Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin ön otopsi raporu tamamlandı.

Rapora göre, baba ve kızının başlarında "bitişik atış kurşun izi" olduğu belirlendi.

Dün, Dumlupınar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıkmıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alınmasının ardından evde yapılan incelemede, Mehmet Hilmi İlkinci ve down sendromlu kızı Zümra İlkinci'nin cesedine ulaşılmıştı.

Ağır yaralanan anne Fadime İlkinci ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ALO 153, işitme engellilerin sesi olacak ALO 153, işitme engellilerin sesi olacak
KOTO’nun Özbekistan temasları verimli geçti KOTO’nun Özbekistan temasları verimli geçti
Güvenli ulaşım için halk otobüsleri denetlendi Güvenli ulaşım için halk otobüsleri denetlendi
Hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı Hafriyat kamyon devrildi: 1 yaralı
81 ildeki oda ve borsalardan Barış Pınarı Harekatı'na destek 81 ildeki oda ve borsalardan Barış Pınarı Harekatı'na...
Boya yüklü tır alev alev yandı Boya yüklü tır alev alev yandı
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

ALO 153, işitme engellilerin sesi olacak
Başkan Büyükakın, Kocaeli İşitme Engelliler Dernek Başkanı Hasan Aktürkoğlu ve yönetimini makamında...

Haberi Oku