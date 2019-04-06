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Kocaeli'de Bahar Temizliği

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli genelinde park, bahçe ve diğer mesire alanlarında bahar temizliğine başlandı.

Kocaeli'de Bahar Temizliği

06 Nisan 2019 Cumartesi 10:07

Şehrin birçok alanını yeşillendiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres atabileceği alanların düzenlenmesi ve temizlenmesine önem gösteriyor. Nisan ayında 12 ilçede 12 ekiple başlayan bahar temizliğiyle şehir genelindeki yeşil alanlarda çimlerin biçimini ve ağaçların budaması gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca yeşil alanlarda mıntıka temizliği de yapıyor. 

YEŞİL ALANLARDA TEMİZLİK YAPILIYOR

Çalışmalar kapsamında çimlerin kesimi, boş alanlara çim ekimi ve güllerin çapası yapılıyor. Mesire, park, bahçe, bulvar, kavşak ve yol kenarlarındaki yeşil alanlarda yapılan çalışmalarda ayrıca poşet, kağıt, plastik ve diğer atıklar toplanarak mıntıka temizliği de yapılıyor. Düzenleme ve temizlik işlerinin yanı sıra ekipler park bahçe ve yeşil alanlarda, zarar gören ve eskiyen sosyal donatıların da bakımlarını yapıyor. Ekipler D – 100 Karayolu, otoyol giriş çıkışları, Yüksek Hızlı Tren hattında bulunan yön ve işaret tabelalarını kapatan ağaçların da budamasını gerçekleştiriyor.

TÜM İLÇELERDE BAHAR TEMİZLİĞİ

Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yeşil alanlardaki temizlik çalışmaları yıl boyunca düzenli aralıklarla devam ediyor. Kocaeli’ndeki yeşil alanların düzenli ve daha canlı kalmasına gayret eden Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını tüm ilçelerde devam ettiriyor. Ekiplerce yürütülen bahar temizliğinde mıntıka çalışmalarının yanı sıra yeşil alanlarda biçim, ekim, budama ve çapalama işlemleri yapılıyor.

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