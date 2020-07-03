banner490
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi tartıştığı üvey kardeşini tüfekle öldürdü.

Kocaeli'de bir kişi üvey kardeşini tüfekle öldürdü

03 Temmuz 2020 Cuma 00:03

Alınan bilgiye göre, Babalı Mahallesi'nde Ali P. (63), arazi meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Osman Y'nin (61) evine gitti.

Evin önünde yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali P, çift kırma tüfekle ateş ederek Osman Y'yi evinin bahçesinde göğsünden vurdu. Osman Y, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ali P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı, tüfeğe el konuldu.

Öte yandan, kavga sırasında henüz belirlenemeyen nedenle evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AçıklamaönemliBakanFahrettinkocaBakanselçukReceptayyiperdoğanDerslerAsayişSağlıkMarmaraDaricaDilovasıİzmitHaberlerSondakikaİstanbulAvrupaçinWuhanOkullartatilmiOkullartatilCovid-19KoronaGebzeGebzehaberKocaeliKocaelihaber
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri belli oldu Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz Gezen tavuk desteği için son tarih 3 Temmuz
TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek TÜPRAŞ'tan sokak hayvanlarına destek
Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı Kocaeli'de otomobil takla attı: 1 yaralı
Kovid-19 ile mücadele Kovid-19 ile mücadele
Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki çocuk öldü Gebze'de dördüncü kattan düşen 2.5 yaşındaki...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Belediye Meclisi’nde komisyon üyeleri...
Dilovası Belediyesi Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında...

Haberi Oku