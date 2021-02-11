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Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesi ve çocuğun cinsel istismarına ilişkin yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis

Kocaeli'de bir Afganistan uyruklunun bıçaklanarak öldürülmesi ve çocuğun cinsel istismarına ilişkin yargılanan 3 sanıktan ikisi 10 yıl ile 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı, diğeri tahliye edildi.

Kocaeli'de bir kişinin öldürülmesi ve çocuğun cinsel istismarına ilişkin yargılanan 3 sanıktan 2'sine hapis

11 Şubat 2021 Perşembe 19:26

Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar K.E, H.N. ve çocuk E.A.M. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Duruşmada, çocuk sanık E.A.M. yönünden sosyal inceleme raporunun aldırıldığı görüldü ve dosyasına konuldu.

Cumhuriyet savcısının açıkladığı mütalaada, Afganistan uyruklu sanıkların ve maktulün kaçak yollardan ülkeye geldiği, maktul A.M. ile K.E'nin, çocuk E.A.M'ye çalıştığı çiftlikte cinsel istismarda bulunduğu belirtildi.

Mütalaada, iki gün sonra tekrar çiftliğe gelen A.M. ve K.E'nin burada H.N, M.H. ve çocuk E.A.M. ile tartışma yaşadığı, çıkan arbedede A.M'nin aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü, M.H'nin ise kaçtığı bildirildi.

A.M'nin ölmesine ilişkin farklı beyanlar nedeniyle adam öldürme eyleminin birlikte gerçekleştirildiğinin anlaşıldığı belirtilen mütalaada, H.N'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar, çocuk E.A.M'nin ise "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar, K.E'nin ise cinsel istismar suçundan 30 yıl hapis cezasına mahkum edilmesi istendi.

Sanık E.A.M. de Türkiye'ye çalışmaya geldiğini söyledi. Cinayeti diğerlerinin işlediğini savunan E.A.M, beraatini talep etti.

H.N. ise kendisinin hiçbir şey yapmadığını, kimseyi görmediğini, hiçbir şeye dokunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini, mahkeme aksi takdirde ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, çocuk E.A.M'nin tahliyesine, H.N'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl, K.E'nin ise cinsel istismar suçundan 25 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Firari sanık M.H'nin davanın tefriki ile yeni bir esasa kaydedilmesine karar verildi.



AA
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