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Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!

Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gebze Hizmet Merkezi’nde eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İşte eleman arayan o firmalar.

Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!

31 Ocak 2017 Salı 21:57

 

Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gebze Hizmet Merkezi’nde eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İşte eleman arayan o firmalar.

İş yeri adı                                                                                                          Aranılan pozisyon          Kişi sayısı

REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Alüminyum imalat işçisi

4

E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SAN.Tİ.A.Ş.

Ambalajcı (El İle)

5

PINAR YILMAZ

Ambalajcı (El İle)

3

CHINATOOL OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ambar/Depo Görevlisi

1

B TARIM KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA DAĞITIM LOJİSTİK SANAYİ V

Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi

3

VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)

2

CRYOMED BASINÇLI KAP VE MEDİKAL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)

3

ÖZEL GEBZE DOĞA HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.

Aşçı

1

MAVİ BALYANOS SPOR SAĞLIK VE TURİZM YAT.SAN. VE TİC.A.Ş. (HEGSAGONE HOTEL)

Aşçı Yardımcısı

1

SYH YEMEK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Aşçı Yardımcısı

1

RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

30

FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML.İTH.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

43

ÖZEN KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

10

3A İNSAN KAYNAKLARI DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET

Beden İşçisi (Genel)

40

NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

40

OPAL LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

5

TANDEM GEBZE

Beden İşçisi (Genel)

10

TANDEM GEBZE

Beden İşçisi (Genel)

1

KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

6

E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SAN.Tİ.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

10

PINAR YILMAZ

Beden İşçisi (Genel)

3

CSC KALİTE KONTROL VE ENDÜSTRİYEL İŞGÜCÜ HİZMETLERİ TİCARET

Beden İşçisi (Genel)

5

İMKA AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

5

BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP)

Beden İşçisi (Genel)

2

KILIÇ NAK. HAR. LOJ. ANT. PET. VE MET. S.T.İ

Beden İşçisi (Genel)

1

PLASVAKUM STANT PLASTİK METAL REKLAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET L

Beden İşçisi (Genel)

2

KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

10

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

Beden İşçisi (Genel)

2

SİSTEM TEKNİK END. FIRINLAR LTD. ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

10

RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SAN TİC

Beden İşçisi (Genel)

2

DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

3

ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

25

ROYAL AMBALAJ SOS.HİZM.TAH.TAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

20

EFOR YÖNETİM HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI TİCARET LİMİTED

Beden İşçisi (Genel)

1

RTC KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

1

DELPLAST PLASTİK VE METAL SAN VE TİC.LTD

Beden İşçisi (Genel)

3

ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

1

NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

50

IŞIK PLASTİK SAN VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

2

TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

20

B TARIM KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA DAĞITIM LOJİSTİK SANAYİ V

Beden İşçisi (Genel)

2

AMANA PAK KUTU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

8

BEKAP METAL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞÜBESİ

Beden İşçisi (Genel)

2

TRENKWALDER TESİS YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL HİZM.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

5

EUROPLAST MÜHENDİSLİK PLAS.GIDA PLAS.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

5

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

2

CAMAK CAM VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

2

TANYERİ PLASTİK AMBALAJ VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK

Beden İşçisi (Genel)

1

İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

5

BİSET TURİZM PEYZ. İNŞ. GID. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Beden İşçisi (Genel)

10

MİHRİCAN ATAŞ   ANALİTİK TEKNOLOJİLERİ EĞT  VE SOS HİZ                                                                                                                                                                                                    

Beden İşçisi (Genel)

18

SARTEN AMBALAJ SAN VE TİC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

20

E DEPOLA LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

2

ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

1

GALMAK ALUMİNYUM SAN TİC LTD ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

2

ÇEMESAN YASSI METAL MAKİNE.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

1

BEŞLİ KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Ş

Beden İşçisi (Genel)

5

TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİC A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

2

TRENKWALDER TESİS YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL HİZM.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

1

KERAMİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

1

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

5

UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                             

Beden İşçisi (Genel)

1

KENT GIDA MAD.SAN.TİC.A.Ş

Beden İşçisi (Genel)

20

ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

5

ZF SACHS SÜS.SIST.SAN.VE TIC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

30

ÜÇER ZIMPARA TAŞI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

1

ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

1

TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN VE TİC LTD ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

1

PL GIDA TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

1

ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

6

ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş

Beden İşçisi (Genel)

1

HC ISITMA HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM VE Tİ

Beden İşçisi (Genel)

1

ÖZŞAHİNLER TEMİZ. SOS. HİZM. İNŞ.

Beden İşçisi (Genel)

30

SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Beden İşçisi (Genel)

12

TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

2

VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Beden İşçisi (Genel)

3

TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

2

MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

5

PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

4

OKAY AĞYOL

Beden İşçisi (Genel)

1

PIC SENSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

4

TELTEKS KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

10

ICM ENERJİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ A. Ş.

Beden İşçisi (Genel)

6

REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

3

KOBE POLİÜRETAN SAN.VE TİC.A.Ş

Beden İşçisi (Genel)

2

SENTEZ GRUP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

13

TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

20

NEDEX KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

5

MARCA MAKINA MUHENDISLIK SAN. TIC. A.S.

Beden İşçisi (Genel)

1

İSMET YILMAZ NAKLİYE AKARYAKIT GIDA TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

1

HD ÇELİK METAL İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Beden İşçisi (Genel)

20

MY KAUÇUK MAKİNE SAVUNMA İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİT

Beden İşçisi (Genel)

2

NEFAB TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Beden İşçisi (Genel)

5

DİLER DEMİR ÇELİK END.VE TİC A.Ş

Beden İşçisi (Genel)

20

UNİFİT BORU BAĞLANTIELEMANLARI ENDÜSTRİ.MAMÜL.SAN.VE TİC.A.Ş

Beden İşçisi (Genel)

5

MAK SER MAKİNA OTOMOTİV ELEK.VE ELEKSAN.VE TİC.LTD.Ş

Beden İşçisi (Genel)

1

MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

5

BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş.

Beden İşçisi (Genel)

5

DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Beden İşçisi (Genel)

8

GR MAX BL M TUR ZM GIDAN AAT TEM ZL K SANAYT CARET L

Bilgisayar Teknisyeni

2

İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Boyacı-Metal

3

İZVAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.

Boyacı-Metal

1

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi

1

SUNAŞ GIDA TEMİZLİKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Bulaşıkçı (Stevard)

2

HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü

1

İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü

2

EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü

1

BİRLİK HİDROLİK PNÖMATİK MAK.VE DÖK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

CNC Freze Tezgahı Operatörü

2

BÜLENT AYBATI

CNC Freze Tezgahı Operatörü

1

ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ

CNC Freze Tezgahı Operatörü

4

ÜÇ ASLAR İŞ MAKİNALARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE

CNC Freze Tezgahı Operatörü

6

ÇAĞAN FİKSTÜR KALIP MAK. SAN.A.Ş.

CNC Freze Tezgahı Operatörü

1

İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş

CNC Torna Tezgahı Operatörü

2

EYFEL PARFÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE

Çaycı

1

GEBZE SOSYAL HİZMETLER NAKLİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET

Çaycı

2

İSTANBUL MAT.BAS.YAY.REKL.SAN.VE TİC.A.Ş

Çaycı

1

EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ

Çaycı

1

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

Çelikhane İşçisi

2

İMGE İTH.İHR.DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.

Danışma Memuru

1

BOYAŞ METAL KAPLAMA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Depo Sevkiyat Sorumlusu

1

HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ

Depo Sevkiyat Sorumlusu

1

DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Depo Sevkiyat Sorumlusu

8

KILIÇ NAK. HAR. LOJ. ANT. PET. VE MET. S.T.İ

Dış Lastik Tamircisi

1

ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Dış Ticaret Meslek Elemanı

1

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

Döküm Ocakçısı

2

MUHİTTİN KESKİN - KESKİN METAL

Dökümcü (Metal)

1

TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)

1

NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Elektrik Teknisyeni

1

MİTSUBA TEKLAS TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Elektrik Teknisyeni

2

MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Elektrik Teknisyeni

1

BİLFİNGER HSG FACİLTY MANAGEMENT YÖN.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Elektrik Teknisyeni

5

MAK SER MAKİNA OTOMOTİV ELEK.VE ELEKSAN.VE TİC.LTD.Ş

Elektrik Teknisyeni

1

EFESAN DEMİR SAN VETİC A Ş

Elektrik Teknisyeni

2

EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC

Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni

2

UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                             

Elektrikçi (Genel)

1

MİTSUBA TEKLAS TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ

Elektrikçi (Genel)

2

EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC

Elektrikçi (Genel)

2

KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Elektrikçi (Genel)

1

GÜNYAP ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.MÜH.LTD.ŞTİ

Elektrikçi (Genel)

1

BANT BORU SAN. TİC. A.Ş.

Elektrikçi (Genel)

1

ICM ENERJİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ A. Ş.

Elektrikçi (Genel)

2

TI OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Forklift Operatörü

1

METALIMPEX GERİ DÖNÜŞÜM VE TAŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.

Forklift Operatörü

1

OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş.

Forklift Operatörü

10

OPSAN ORİJİNAL SAC PARÇA SAN VE TİC A.Ş

Forklift Operatörü

10

TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Forklift Operatörü

1

TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ

Forklift Operatörü

1

ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ

Forklift Operatörü

3

İMAJ BASKI AMBALAJ MATBAACILIK SAN VE TİC ANONİM ŞİRKETİ

Forklift Operatörü

1

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

Forklift Operatörü

2

PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

Forklift Operatörü

1

DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ

Forklift Operatörü

1

EUROVALF VALF YAPRAKLARI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)

1

İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)

3

HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)

2

FESA TURİZM OTELCİLİK OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Garson (Servis Elemanı)

1

ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.

Garson (Servis Elemanı)

6

SUNAŞ GIDA TEMİZLİKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

Garson (Servis Elemanı)

5

GÜNSA MAKİNA METAL SAN TİC LTD ŞTİ

Gaz Altı Kaynakçısı

2

AYKİN İNŞAAT YAPI GAYRİ MENKUL TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ Tİ

Gaz Altı Kaynakçısı

1

HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ

Gaz Altı Kaynakçısı

1

İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş

Gaz Altı Kaynakçısı

2

İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Gaz Altı Kaynakçısı

3

IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD.

Gaz Altı Kaynakçısı

1

DURMUŞ GÜNER

Gaz Altı Kaynakçısı

4

AMANA PAK KUTU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

1

VİP İSTANBUL YEMEK ÜR.GID.TAŞ.İNŞ.TEM.HAY.SAN.A.Ş.

Gıda Teknikeri

1

GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.

Gıda Teknikeri

2

GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.

Gıda Teknolojisi Teknisyeni

2

KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.

Güvenlik Görevlisi

1

ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Güvenlik Görevlisi

6

ÖZEL GEBZE FİZİKMER MEDİKAL ÜRÜN VE SAĞLIK HİZM TİC LTD ŞTİ

Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen

4

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

Isıl İşlem İşçisi

2

TELFORM KELEPÇE VE YAY SANAYİ TİCARET AŞ

İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi

1

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı

1

HD ÇELİK METAL İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı

1

BİLFİNGER HSG FACİLTY MANAGEMENT YÖN.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.

İnşaat Teknolojisi Teknisyeni

1

GREEN CHEMİCALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İstihsal Teknisyeni

5

SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.

Kalıpçı-Pres

2

ALBA PLASTİK SAN  VE TİC AŞ

Kalıpçı-Pres

4

TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ

Kalıpçı-Pres

2

REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Kalıpçı-Pres

1

VERA BASKI ETİKET REKLAM SAN TİC LTD. ŞTİ.

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu

1

TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT

Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu

1

BANT BORU SAN. TİC. A.Ş.

Kalite Kontrolcü

1

EXACT SYSTEMS KALİTE KONTROL LTD.ŞTİ.

Kalite Kontrolcü

5

TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ

Kalite Kontrolcü

3

CORAZON ENDÜSTRİYEL AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARE

Kalite Kontrolcü

2

TELFORM KELEPÇE VE YAY SANAYİ TİCARET AŞ

Kalite Kontrolcü

3

ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kalite Kontrolcü

1

UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                             

Kalite Kontrolcü

1

BMK METAL KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ

Kalite Kontrolcü

2
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