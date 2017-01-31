Kocaeli'de bu fabrikalar işçi arıyor!

Kocaeli İŞKUR İl Müdürlüğü ve Gebze Hizmet Merkezi’nde eleman arayan firmaların listesini yayınladı. İşte eleman arayan o firmalar.
İş yeri adı Aranılan pozisyon Kişi sayısı
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REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Alüminyum imalat işçisi
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4
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E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SAN.Tİ.A.Ş.
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Ambalajcı (El İle)
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5
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PINAR YILMAZ
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Ambalajcı (El İle)
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3
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CHINATOOL OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
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Ambar/Depo Görevlisi
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1
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B TARIM KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA DAĞITIM LOJİSTİK SANAYİ V
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Amonyum Sülfatlı Gübre İmal İşçisi
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3
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VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
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Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
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2
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CRYOMED BASINÇLI KAP VE MEDİKAL SİSTEMLER SANAYİ VE TİCARET
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Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)
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3
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ÖZEL GEBZE DOĞA HASTANESİ SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
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Aşçı
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1
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MAVİ BALYANOS SPOR SAĞLIK VE TURİZM YAT.SAN. VE TİC.A.Ş. (HEGSAGONE HOTEL)
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Aşçı Yardımcısı
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1
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SYH YEMEK HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
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Aşçı Yardımcısı
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1
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RÖZMAŞ ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
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30
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FARPLAS OTO YEDEK PARÇALARI İML.İTH.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
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43
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ÖZEN KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ SAN VE TİC LTD ŞTİ
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Beden İşçisi (Genel)
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10
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3A İNSAN KAYNAKLARI DESTEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET
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Beden İşçisi (Genel)
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40
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NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
40
|
OPAL LOJİSTİK HİZMETLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
5
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TANDEM GEBZE
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Beden İşçisi (Genel)
|
10
|
TANDEM GEBZE
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
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KAR PORSELEN SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
6
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E-KART ELEKTRONİK KART SİSTEMLERİ SAN.Tİ.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
10
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PINAR YILMAZ
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Beden İşçisi (Genel)
|
3
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CSC KALİTE KONTROL VE ENDÜSTRİYEL İŞGÜCÜ HİZMETLERİ TİCARET
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Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
İMKA AMBALAJ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
BURCU ÇOBAN (ESEN GRUP)
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
KILIÇ NAK. HAR. LOJ. ANT. PET. VE MET. S.T.İ
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
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PLASVAKUM STANT PLASTİK METAL REKLAM İNŞAAT SANAYİ TİCARET L
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
KABEL KABLO ELEMANLARI SAN.TİC.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
10
|
SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
SİSTEM TEKNİK END. FIRINLAR LTD. ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
10
|
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SAN TİC
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
DOĞUŞ ALÜMİNYUM SAN.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
3
|
ÖZGÜ İDARİ HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
25
|
ROYAL AMBALAJ SOS.HİZM.TAH.TAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
EFOR YÖNETİM HİZMETLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI TİCARET LİMİTED
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
RTC KİMYA İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
DELPLAST PLASTİK VE METAL SAN VE TİC.LTD
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Beden İşçisi (Genel)
|
3
|
ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
NOZHAK SOSYAL HİZ.TUR.NAK.İNŞ.GID.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
50
|
IŞIK PLASTİK SAN VE DIŞ TİC.PAZ.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
TAYAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
B TARIM KİMYEVİ MADDELER PAZARLAMA DAĞITIM LOJİSTİK SANAYİ V
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
AMANA PAK KUTU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
8
|
BEKAP METAL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.GEBZE ŞÜBESİ
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
TRENKWALDER TESİS YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL HİZM.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
EUROPLAST MÜHENDİSLİK PLAS.GIDA PLAS.TEKS.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
CAMAK CAM VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
TANYERİ PLASTİK AMBALAJ VE KALIP SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRK
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
BİSET TURİZM PEYZ. İNŞ. GID. SOS. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
10
|
MİHRİCAN ATAŞ ANALİTİK TEKNOLOJİLERİ EĞT VE SOS HİZ
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Beden İşçisi (Genel)
|
18
|
SARTEN AMBALAJ SAN VE TİC.A.Ş.
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Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
E DEPOLA LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
GALMAK ALUMİNYUM SAN TİC LTD ŞTİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
ÇEMESAN YASSI METAL MAKİNE.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
BEŞLİ KARGO TAŞIMACILIĞI HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
TEKNOLOJİ YATIRIMLARI VE DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİC A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
TRENKWALDER TESİS YÖNETİMİ VE ENDÜSTRİYEL HİZM.A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
KERAMİK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
KENT GIDA MAD.SAN.TİC.A.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
ZF SACHS SÜS.SIST.SAN.VE TIC.A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
30
|
ÜÇER ZIMPARA TAŞI SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
ASMAŞ AĞIR SANAYİ MALZEMELERİ İMAL VE TİCARET A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
TUT KELEPÇE YEDEK PARÇA SAN VE TİC LTD ŞTİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
PL GIDA TEDARİK ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
ELBİR OTO YEDEK PARÇA İMALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
6
|
ENERJİ PETROL ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
HC ISITMA HAVALANDIRMA VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM VE Tİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
ÖZŞAHİNLER TEMİZ. SOS. HİZM. İNŞ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
30
|
SIDDIK KARDEŞLR HADDE SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
12
|
TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
VERVO MAKİNA OTOMASYON SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|
Beden İşçisi (Genel)
|
3
|
TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
MURAT TİCARET KABLO SAN.A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
4
|
OKAY AĞYOL
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
PIC SENSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
4
|
TELTEKS KABLO SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
10
|
ICM ENERJİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ A. Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
6
|
REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
3
|
KOBE POLİÜRETAN SAN.VE TİC.A.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
SENTEZ GRUP AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİMŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
13
|
TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTİRİSİ A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
NEDEX KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
MARCA MAKINA MUHENDISLIK SAN. TIC. A.S.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
İSMET YILMAZ NAKLİYE AKARYAKIT GIDA TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
HD ÇELİK METAL İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
|
Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
MY KAUÇUK MAKİNE SAVUNMA İNŞAAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİT
|
Beden İşçisi (Genel)
|
2
|
NEFAB TURKEY AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
DİLER DEMİR ÇELİK END.VE TİC A.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
20
|
UNİFİT BORU BAĞLANTIELEMANLARI ENDÜSTRİ.MAMÜL.SAN.VE TİC.A.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
MAK SER MAKİNA OTOMOTİV ELEK.VE ELEKSAN.VE TİC.LTD.Ş
|
Beden İşçisi (Genel)
|
1
|
MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
BMS BİRLEŞİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Beden İşçisi (Genel)
|
5
|
DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|
Beden İşçisi (Genel)
|
8
|
GR MAX BL M TUR ZM GIDAN AAT TEM ZL K SANAYT CARET L
|
Bilgisayar Teknisyeni
|
2
|
İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|
Boyacı-Metal
|
3
|
İZVAR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Boyacı-Metal
|
1
|
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi
|
1
|
SUNAŞ GIDA TEMİZLİKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|
Bulaşıkçı (Stevard)
|
2
|
HAKAN REKLAM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|
1
|
İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş
|
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|
2
|
EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ
|
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü
|
1
|
BİRLİK HİDROLİK PNÖMATİK MAK.VE DÖK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|
CNC Freze Tezgahı Operatörü
|
2
|
BÜLENT AYBATI
|
CNC Freze Tezgahı Operatörü
|
1
|
ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|
CNC Freze Tezgahı Operatörü
|
4
|
ÜÇ ASLAR İŞ MAKİNALARI VE OTOMOTİV YEDEK PARÇALARI SANAYİ VE
|
CNC Freze Tezgahı Operatörü
|
6
|
ÇAĞAN FİKSTÜR KALIP MAK. SAN.A.Ş.
|
CNC Freze Tezgahı Operatörü
|
1
|
İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş
|
CNC Torna Tezgahı Operatörü
|
2
|
EYFEL PARFÜM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKE
|
Çaycı
|
1
|
GEBZE SOSYAL HİZMETLER NAKLİYE TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET
|
Çaycı
|
2
|
İSTANBUL MAT.BAS.YAY.REKL.SAN.VE TİC.A.Ş
|
Çaycı
|
1
|
EFE MARKET EKİPMANLARI VE ENDÜSTRİYEL SOĞUTMA SAN TİC AŞ
|
Çaycı
|
1
|
SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
|
Çelikhane İşçisi
|
2
|
İMGE İTH.İHR.DAHİLİ TİC.LTD.ŞTİ.
|
Danışma Memuru
|
1
|
BOYAŞ METAL KAPLAMA VE METAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Depo Sevkiyat Sorumlusu
|
1
|
HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ
|
Depo Sevkiyat Sorumlusu
|
1
|
DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|
Depo Sevkiyat Sorumlusu
|
8
|
KILIÇ NAK. HAR. LOJ. ANT. PET. VE MET. S.T.İ
|
Dış Lastik Tamircisi
|
1
|
ESTAR TEKS. NAKIŞ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
Dış Ticaret Meslek Elemanı
|
1
|
SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
|
Döküm Ocakçısı
|
2
|
MUHİTTİN KESKİN - KESKİN METAL
|
Dökümcü (Metal)
|
1
|
TEKNİKAL PROFİL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)
|
1
|
NAMET GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
|
Elektrik Teknisyeni
|
1
|
MİTSUBA TEKLAS TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
|
Elektrik Teknisyeni
|
2
|
MAR SOLAR PANEL İMALATI VE ELEKTRİK ÜRETİM DAĞITIM PROJE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Elektrik Teknisyeni
|
1
|
BİLFİNGER HSG FACİLTY MANAGEMENT YÖN.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
Elektrik Teknisyeni
|
5
|
MAK SER MAKİNA OTOMOTİV ELEK.VE ELEKSAN.VE TİC.LTD.Ş
|
Elektrik Teknisyeni
|
1
|
EFESAN DEMİR SAN VETİC A Ş
|
Elektrik Teknisyeni
|
2
|
EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC
|
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni/Elektrik Teknisyeni
|
2
|
UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
|
Elektrikçi (Genel)
|
1
|
MİTSUBA TEKLAS TURKEY OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
|
Elektrikçi (Genel)
|
2
|
EGESİM ENERJİ ELEKTROMEKANİK VE ELEKTRİK TAAHHÜT SAN VE TİC
|
Elektrikçi (Genel)
|
2
|
KATANA GÜÇ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Elektrikçi (Genel)
|
1
|
GÜNYAP ELEKTRİK İNŞAAT TAAH.MÜH.LTD.ŞTİ
|
Elektrikçi (Genel)
|
1
|
BANT BORU SAN. TİC. A.Ş.
|
Elektrikçi (Genel)
|
1
|
ICM ENERJİ VE SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ A. Ş.
|
Elektrikçi (Genel)
|
2
|
TI OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
|
Forklift Operatörü
|
1
|
METALIMPEX GERİ DÖNÜŞÜM VE TAŞ. SAN. VE TİC.A.Ş.
|
Forklift Operatörü
|
1
|
OPAŞ OTOMOTİV VE PRES SAN. VE TİC. A.Ş.
|
Forklift Operatörü
|
10
|
OPSAN ORİJİNAL SAC PARÇA SAN VE TİC A.Ş
|
Forklift Operatörü
|
10
|
TEBOSAN OTOMOTİV YANSANAYİ İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Forklift Operatörü
|
1
|
TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ
|
Forklift Operatörü
|
1
|
ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
|
Forklift Operatörü
|
3
|
İMAJ BASKI AMBALAJ MATBAACILIK SAN VE TİC ANONİM ŞİRKETİ
|
Forklift Operatörü
|
1
|
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Forklift Operatörü
|
2
|
PROSİSTA YAPI SİSTEMLERİ SAN.DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|
Forklift Operatörü
|
1
|
DİNÇER LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ
|
Forklift Operatörü
|
1
|
EUROVALF VALF YAPRAKLARI MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ
|
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|
1
|
İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|
3
|
HAMAŞ HİSAR AĞIR MAKİNA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
|
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)
|
2
|
FESA TURİZM OTELCİLİK OTOMOTİV TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
|
Garson (Servis Elemanı)
|
1
|
ALTINTAŞ TURİZM VE OTOMOTİV TİC.LTD.ŞTİ.
|
Garson (Servis Elemanı)
|
6
|
SUNAŞ GIDA TEMİZLİKSAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
|
Garson (Servis Elemanı)
|
5
|
GÜNSA MAKİNA METAL SAN TİC LTD ŞTİ
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
2
|
AYKİN İNŞAAT YAPI GAYRİ MENKUL TEKSTİL GIDA TURİZM SANAYİ Tİ
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
1
|
HAKİM MOBİLYA DEK DAY TÜK MAL TEKS İNŞ TUR SA VE TİC LTD ŞTİ
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
1
|
İLERİ MEKANİK MAKİNA KALIP İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM Ş
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
2
|
İNCİ MAKİNA SAN. VE TİCARET LTD.ŞTİ.
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
3
|
IMPRO METAL METALURJİ DÖKÜM MAK. SAN. VE TİC. LTD.
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
1
|
DURMUŞ GÜNER
|
Gaz Altı Kaynakçısı
|
4
|
AMANA PAK KUTU ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı
|
1
|
VİP İSTANBUL YEMEK ÜR.GID.TAŞ.İNŞ.TEM.HAY.SAN.A.Ş.
|
Gıda Teknikeri
|
1
|
GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|
Gıda Teknikeri
|
2
|
GURME GIDA SAN. LTD. ŞTİ.
|
Gıda Teknolojisi Teknisyeni
|
2
|
KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SAN.VE TİC.A.Ş.
|
Güvenlik Görevlisi
|
1
|
ISS PROSER KORUMA VE GÜVENLİK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
|
Güvenlik Görevlisi
|
6
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ÖZEL GEBZE FİZİKMER MEDİKAL ÜRÜN VE SAĞLIK HİZM TİC LTD ŞTİ
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Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen
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4
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SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
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Isıl İşlem İşçisi
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2
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TELFORM KELEPÇE VE YAY SANAYİ TİCARET AŞ
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İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi
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1
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SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
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İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
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1
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HD ÇELİK METAL İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED
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İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı
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1
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BİLFİNGER HSG FACİLTY MANAGEMENT YÖN.HİZ.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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İnşaat Teknolojisi Teknisyeni
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1
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GREEN CHEMİCALS KİM. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
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İstihsal Teknisyeni
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5
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SAĞLAM METAL SANAYİVE TİCARET AŞ.
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Kalıpçı-Pres
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2
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ALBA PLASTİK SAN VE TİC AŞ
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Kalıpçı-Pres
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4
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TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ
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Kalıpçı-Pres
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2
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REEL ALÜMİNYUM PROFİL İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Kalıpçı-Pres
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1
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VERA BASKI ETİKET REKLAM SAN TİC LTD. ŞTİ.
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Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
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1
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TNT METAL MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞT
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Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu
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1
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BANT BORU SAN. TİC. A.Ş.
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Kalite Kontrolcü
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1
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EXACT SYSTEMS KALİTE KONTROL LTD.ŞTİ.
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Kalite Kontrolcü
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5
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TOKSAN YEDEK PARÇA İMALAT TİC VE SAN AŞ.GEBZE ŞUBESİ
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Kalite Kontrolcü
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3
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CORAZON ENDÜSTRİYEL AMBALAJ MALZEMELERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARE
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Kalite Kontrolcü
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2
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TELFORM KELEPÇE VE YAY SANAYİ TİCARET AŞ
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Kalite Kontrolcü
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3
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ŞANA OTOMAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
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Kalite Kontrolcü
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1
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UĞUR METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
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Kalite Kontrolcü
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1
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BMK METAL KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ
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Kalite Kontrolcü
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2