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Kocaeli’de Bu İş Kolları İmsak Vaktine Kadar Açık Olacak

Kocaeli'de kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet salonu, playstation ve atari salonları, lokantalar gibi iş kolları Ramazan ayı boyunca imsak vaktine kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

Kocaeli'de Bu İş Kolları İmsak Vaktine Kadar Açık Olacak

23 Mart 2023 Perşembe 13:17

 
 
 Kocaeli'de kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet salonu, playstation ve atari salonları, lokantalar gibi iş kolları Ramazan ayı boyunca imsak vaktine kadar faaliyetlerine devam edebilecek.   

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında toplandı. Gündem maddelerinin değerlendirildiği toplantıda Ramazan ayı boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin açılış ve kapanış saatleri belirlendi. Buna göre, 2023 yılı Ramazan ayı boyunca Kocaeli’de faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, playstation ve atari salonları ile lokantalar faaliyet imsak vaktine kadar açık kalabilecek. Bu iş kollarındaki işyerleri sahura kadar açık olup, vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. 





                      



İHA
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