Kocaeli’de Çevre Korunuyor 159,1 Milyon m3 Atık Su Arıtıldı





Kocaeli’de işlettiği 23 adet atık su arıtma tesisi ile yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 159,1 milyon m3 atık su arıttı. Yaklaşık 115 bin ton atık su arıtma çamurunu bertaraf ederek çevrenin kirlenmesinin önüne geçti.

YAŞANACAK ŞEHİR

Ülkemizin sanayi ve turizm kenti Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan altyapı ve çevre yatırımları ile birlikte denizi, havası, yeşil doğası ile ülkemizde yaşanacak kentlerin başında geliyor. İSU Genel Müdürlüğü de, her geçen gün nüfusu artan Kocaeli’de yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılamak ve işlettiği altyapı hizmetlerinin eksiksiz yürütülmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

159,1 MİLYON M3 ATIKSU ARITILDI

İnsan sağlığı ile çevrenin korunmasına büyük önem veren Kurum, şehri ilmek ilmek işleyerek kanalizasyon altyapısı ile kırsal alanlara kadar atık su arıtma tesisleri inşa etti. Bugün, Kocaeli’de 5 bin 855 km uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ile çeşitli kapasitede ileri biyolojik ve biyolojik olmak üzere, 23 adet atık su arıtma tesisi işletiyor. Ve işlettiği arıtma tesisleri ile birlikte Kocaeli’de yüzde 100 atık su arıtma gerçekleştiriyor. Koronavirüse rağmen hizmetlerini kesintisiz sürdüren Kurum, 2020 yılında 159,1 milyon m3 atık su arıttı. Arıtılan atık suların bir kısmı yeniden arıtılması suretiyle geri kazanım suyu elde edilerek sanayi kuruluşlarına proses suyu olarak ve yeşil alanların sulanmasında kullanıldı. Geri kalan kısmı da deniz ile alıcı ortama verilerek uzaklaştırıldı.

115 BİN TON ATIKSU ÇAMURU

Atık su arıtma tesislerinde atık suların arıtılması ile 2020 yılında yaklaşık 115 bin ton atık su arıtma çamuru bertaraf edildi. 2019 yılında 89 bin ton arıtma çamuru bertarafı göz önünde bulundurulduğunda yüzde 29 artış gerçekleştirildi. Elde edilen atık su çamurlarının büyüklüğü ise 5 bin 750 adet 20 m3 kapasiteli hafriyat kamyonu demek oluyor. Çıkan arıtma çamurları İSU Genel Müdürlüğü’nün Başiskele Kullar ve Gebze Çamur Yakma ve Enerji Üretim Tesisleri ile lisanslı tesislerde yakılarak bertaraf edildi. Bu tesislerde elde edilen enerji ile tesislerin enerji ihtiyaçlarının bir kısmı karşılandı.

SIFIR KİRLİLİK

“Sıfır Kirlilik: Yüzde 100 arıtma” ilkesi ile hizmetlerini yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, atık suların arıtılması ve çıkan çamuru bertarafı ile birlikte çevrenin kirlenmesinin önüne geçti. İSU Genel Müdürlüğü, insan ve çevrenin korunmasına yönelik yatırım ve işletmecilik faaliyetlerine 2021 yılında da kesintisiz sürdürecektir.





























