Kocaeli'de dereye atık su döküldüğü iddiası

Kocaeli'de atık su döküldüğü iddia edilen dereden numune alındı.

Alınan bilgiye göre, Dilovası Mimarsinan Mahallesi'nde Dilderesi'ne atık su aktığı iddiası üzerine harekete geçildi.

Bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı ve suyun deşarj noktasından numune aldı.

Kocaeli Valiliği tarafından da konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sürekli denetim yaptıklarını, bu deşarj noktasında da belli periyotlarla numuneler aldıklarını belirtti.