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Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Kocaeli'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:53

- Anadolu Otoyolu'nu kullanmak isteyen sürücüler, Körfez gişeleri bağlantı yolundaki kaza yüzünden D-100 kara yoluna yönlendirildi
- Kamyonun deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle temizlik çalışması yapıldı

İstanbul yönüne giden E.D. idaresindeki 41 YK 214 plakalı kamyon, Anadolu Otoyolu'nun Körfez gişeleri bağlantı yolunda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü E.D, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun deposundaki mazotun yola dökülmesi nedeniyle Karayolları ekiplerince temizlik çalışması yapıldı.

Bağlantı yolunun ulaşıma kapanması yüzünden sürücüler, D-100 kara yoluna yönlendirildi.



AA
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