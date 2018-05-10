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Kocaeli'de dilencilik yapan çocuklara yönelik denetim

Kocaeli Valiliğince kentte çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik çalışmalar sürdürüyor.

Kocaeli'de dilencilik yapan çocuklara yönelik denetim

10 Mayıs 2018 Perşembe 11:49

Valilik talimatıyla dilenen çocuklara yönelik ocak ayında çalışma başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri, çocukları sokaklardan uzak tutmak, aileleri veya başkaları tarafından ihmal ve istismar edilmelerini önlemek için kent genelinde 7 gün 24 saat çalışma yürütüyor. 

Ekipler, dilenirken gördükleri çocukların kayıtlarını aldıktan sonra ailelerine teslim ediyor. Ailelere, çocuklarını ikinci kez dilendirdiklerinin tespit edilmesi durumunda, idari para cezası kesiliyor ve haklarında yasal işlem başlatılıyor.

İzmit Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, kentte çalıştırılan veya dilendirilen çocuklara yönelik oluşturulan mobil ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerinden oluşan mobil ekiplerin, ana caddelerde, cami önlerinde ve trafik ışıklarında dilenen çocukların ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

Açıklamada, dilenmeye zorlanan çocuklarla ilgili denetimlere devam edileceği kaydedildi.



AA
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