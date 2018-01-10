Kocaeli'de dilenen çocuk kalmayacak

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Dilenen bir çocuğu artık ilimizde görmek istemiyoruz. Daha önce görev yaptığım Mersin'de çok yoğun bir çalışmayla sokakta çalışan, dilenen çocuk sorununu ortadan kaldırmıştık. Kocaeli'de de bunu mutlaka ortadan kaldırmak durumundayız. Çünkü sokaklar çocuklar için tehlikelidir. Bu konuda kamuoyunun daha duyarlı hale gelmesi gerekiyor." dedi.

İzmit ilçesindeki bir otelde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle bir araya gelen Aksoy, burada yaptığı konuşmada, gazeteciliğin zor ve farklı şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

Gazetecilerin halkın haber alma özgürlüğünün gerçekleştirilmesinde, büyük sorumluluklar üstlendiğine işaret eden Aksoy, gazetecilerin gününü kutladı.

Aksoy, Kocaeli basınının önemli bir birikime sahip olduğunu aktararak, "Kocaeli'de 12 tane resmi ilan alan gazetemiz, 31 yayın kuruluşumuz var. 3 televizyonumuz ilimizde yayın yapmaktadır. Kocaeli toplam 25 radyoya, 48 internet gazetesine sahip bir kent. 117 Sarı Basın kartı sahibi olan basın mensubunun bulunduğu bir kent. Böylesi önemli birikime sahip olması dolayısıyla Kocaeli basını çok daha iyi bir noktaya taşındı. Kentin diğer dinamiklerini de harekete geçirme fırsatı buldu." şeklinde konuştu.

-"Sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili çalışma başlattık"

Sosyal içerikli ve halkla bütünleşme adına bazı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Aksoy, bu noktada vatandaşların sorunlarını daha rahat anlatabilmeleri için halk günü uygulaması başlattıklarını bildirdi.

Aksoy, kent genelinde yaptıkları çalışmalara değinerek, şunları söyledi:

"Sokakta çalışan ve dilenen çocuklarla ilgili çalışma başlattık. Dilenen bir çocuğu artık ilimizde görmek istemiyoruz. Bu konuda ailelerin artık daha duyarlı hale gelebilmesi ve vatandaşlarımızın sokakta çalışan, dilenen çocuklardan bir şey satın almaması ve yardım yapmaması konusunda hassasiyetlerini bekliyoruz. Siz basın mensuplarından da Kocaeli halkını bu konuda duyarlı hale getirmek için bu çalışmamıza destek olmanızı bekliyoruz. Çünkü hep birlikte mücadele verebilirsek başarılı olabiliriz. Daha önce görev yaptığım Mersin'de çok yoğun bir çalışmayla sokakta çalışan, dilenen çocuk sorununu ortadan kaldırmıştık. Kocaeli'de de bunu mutlaka ortadan kaldırmak durumundayız. Çünkü sokaklar çocuklar için tehlikelidir. Bu konuda kamuoyunun daha duyarlı hale gelmesi gerekiyor."

Engelli veri tabanı projesini de hayata geçirdiklerini aktaran Aksoy, projenin amacının engelli sayısını çıkararak, tek kaynakta birleştirilmesi ve kayıt altına alınması olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, programa katılan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle fotoğraf çektirdi.